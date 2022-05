Sportverein Binzwangen ehrt 309 Jahre Ehrenamt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Da dieses Jahr coronabedingt der Neujahrsempfang entfallen musste, lud der Sportverein Binzwangen Ende Mai zum Frühjahrsempfang. Geladen waren sämtliche Sponsoren und alle ehrenamtlich Tätigen, die sich in irgendeiner Form in den Verein einbringen, um das umfangreiche sportliche Angebot des Vereins anbieten zu können. Mit diesem Abend wollte der Sportverein allen Ehrenamtlichen ein großes „Dankeschön“ sagen für das freiwillige und unentgeltliche Aufbringen von Fähigkeiten, Können und Zeit für den Verein sowie bei den Sponsoren für die jährliche Unterstützung, ohne die das Vereinsleben in der Form nicht stattfinden könnte. Neben der gemütlichen Atmosphäre bot der Empfang den idealen festlichen Rahmen zur Ehrung von insgesamt 309 Jahren Ehrenamt im Verein. Außer den vereinsinternen Ehrungen konnte Hermann Gantner vom Sportkreis Biberach auch zahlreiche Ehrungen des WSJ und des WLSB vornehmen.

Ehrentafel: Christine Dück - 5 Jahre; Tanja Figel - 5 Jahre; Frank Gimbel - 5 Jahre; Lena Kappeler - 5 Jahre; Manuel Müller - 5 Jahre; Areane Blersch - 10 Jahre; Tanja Figel - 10 Jahre; Rebekka Selg - 10 Jahre; Vera Fiesel - 15 Jahre; Ruth Mayer - 15 Jahre; Sophie Unterricker - 15 Jahre; Andreas Münst - 17 Jahre; Martin Selg - 17 Jahre; Wolfgang Gaber - 20 Jahre; Rose Mannhart - 20 Jahre; Reinhold Guth - 25 Jahre; Lydia Kappeler - 25 Jahre; Hans Jürgen Mayer - 25 Jahre; Annemarie Rothmund - 30 Jahre; Rudolf Vogel - 30 Jahre.