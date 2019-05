Spaß am Singen und beim Zuhören

Die Kulturhalle in Ertingen war gefüllt, als dort der Jugendchortag des Landkreises Biberach abgehalten wurde. Acht Kinder- und Jugendchöre gaben sich ein Stelldichein. Hier bot sich die Gelegenheit, um im Chor oder gemeinsam mit den anderen Kindern und Jugendlichen zu singen und damit auch die vielen Zuhörer zu erfreuen. Die Ertinger Chorfamilie „Dream & Harmonie“ erwies sich hierbei als hervorragende Gastgeber, hatten sie doch dieses Chorfestival auch in ihr Veranstaltungsprogramm anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereines mit eingebunden. 175 Jugendliche mit Begleitpersonen und die vielen Gäste erlebten auf jeden Fall eine tollen Nachmittag.

Mit einem gemeinsam gesungenen Kanon „Singen wir ein Lied zusammen“ wurde der Jugendchortag eröffnet. In gewohnter Präzision erklangen dann Stimmen und Orffsche Instrumente durch den Grundschulchor und die Orff-AG der Grundschule Altheim mit Chorleiterin Renate Bechtle. Viel Spaß am Singen und an der Bewegung zeigten danach die Piraten vom Schulchor der Grundschule Attenweiler. Ihre Beiträge, zum Beispiel „Sei still, mach kein Rabatz“ oder auch „Ein Kühlschrank geht spazieren“ mit Chorleiterin Ulrike Sauter steckten auch das Publikum an und es durfte gerne mitgeklatscht werden. Abwechslung brachte dann der Jugendchor der Katholischen Kirchengemeinde Bad Buchau in die Kulturhalle. Chorleiter Pfarrer Dörflinger und sein Chor brachten geistliche Lieder zu Gehör, wie zum Beispiel „Und ich werfe meine Freude wie Vögel in den Himmel“ oder „Vater, du hast uns einen Namen geschenkt“.

Die „Stars der Schwarzbach Schule Biberach“ mit Carolin Rohausch zeigten sich als „die etwas andere Truppe“. Dabei war es ein Erlebnis zu sehen, wie viel Freude und Spontanität die Akteure am Musizieren haben, so auch bei ihren Vorträgen „Singen kann ich überall“, „Schwarzbach Rap“ oder auch bei dem Lied „Wenn jetzt Sommer wär“. Einmal mehr präsentierte Chorleiterin Ulrike Marquart ihren Jugendchor „ Heart-Chor“ aus Uttenweiler als tolle rhythmische Formation, wobei eine erstaunliche Präzision bei „Sweet dreams“, „Far of hearts“, oder auch bei „Africa und Titanium“ erreicht wurde.

Den Schluss des Jugendchortages übernahmen dann die Gastgeber. Regina Wiedergrün und Kathrin Anliker präsentierten die Young Dreams. Dabei gaben sie bei dem Lied „Top of the world“ ihr Bestes. Chorleiterin Anna Eisele und ihre Little Dreams machten „Rabatz und suchten einen Schatz“. Teresa Eisele und die „Mini Dreams“ fühlten sich im Bienenstock wohl und boten auch optisch ein tolles Bild. Höhepunkt dann das Schlümpfelied, das alle drei Gruppen zusammen vortrugen.

In Sachen Jugendchortage schreibe der Landkreis Biberach seit 38 Jahren eine Erfolgsgeschichte, so Manfred Storrer vom Landratsamt. Man verfolge dabei das Ziel im Kreis, für junge Menschen eine Plattform zu bieten, um zu singen und zu musizieren. Er wisse sehr wohl, was es für die Chöre an Arbeit bedeute, solch ein Chorfestival auf die Beine zu stellen. Wenn man dann aber höre, was dabei heraus komme, überwiege die Freude. „Daher ist die Unterstützung durch den Landkreis eine sinnvolle Investition“, so Manfred Storrer. Ein Lob und Anerkennung zollte er Veranstalter. „Was ihr die letzten 20 Jahre auf die Beine gestellt habt, ist phänomenal. Es ist viel Gutes gemacht worden und dabei darf ich die führenden Köpfe Herbert Sontheimer und Regina Wiedergrün in einem Zug nennen“, lobte der Vertreter des Landratsamtes die Ertinger Chorfamilie von Dream & Harmonie.

„Musik ist uns in die Wiege gelegt“, so Bürgermeister Jürgen Köhler bei seinen Grußworten. Es fasziniere ihn zu sehen, wie sich die musikalischen Talente bei den Kindern entfalten. Dazu gehöre aber auch Disziplin bei der Probenarbeit, wobei der Spaß bei den Kindern und Jugendlichen nicht zu kurz kommen dürfe. Die Chorleiterinnen und Chorleiter zeigten hier ein großes Engagement und verstünden es, den Spaß am Singen in den Mittelpunkt zu stellen. Am Schluss sorgten alle Kinder und Jugendlichen für einen weiteren Höhepunkt das Nachmittags. Beim Gesamtchor erklang das Lied „Ich geb Dir gerne meine Hand“.