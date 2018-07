Sommerfest beim Seniorenzentrum zieht viele Besucher an

Das diesjährige Sommerfest im Seniorenzentrum St. Georg in Ertingen hat wieder viele Besucher angezogen. Der Förderverein zur Altenhilfe und das ganze Team des Hauses luden dazu am Sonntag die Heimbewohner mit ihren Angehörigen sowie die ganze Bevölkerung ein.

Sowohl die beiden Festzelte als auch die Plätze unter den schattenspendenden Platanen waren voll besetzt. Sich treffen, sich mit den Heimbewohnern unterhalten und auszutauschen oder sich auch über die Angebote des Hauses zu informieren standen bei dem Fest im Vordergrund.

„Das ist hier Tradition, das sind gewachsene Strukturen, da läuft alles Hand in Hand“, so die freudige Feststellung von Heimleiter Stefan Bühler beim Anblick der zahlreichen Gäste im Garten des Seniorenzentrums. „Das läuft wie ein Rädle, da weiß jeder, was er zu tun hat“, lobte auch Pflegedienstleiterin Annemarie Dabbars ihr Team – und vor allem auch die Mitglieder des Vereins zur Altenhilfe.

„Seit fast 25 Jahren“, so Isolde Rumpel, „kümmern wir uns ehrenamtlich das ganze Jahr über um die Bewohner im Ertinger Seniorenzentrum.“ Man singt und spielt zusammen, veranstaltet Strick- und Basteltage, liest vor und macht auch kleine Ausfahrten. Aber am Sommerfest bekommen die 16 Frauen dann auch Unterstützung von ihren Männern und Angehörigen. Diese helfen beim Auf- und Abbau, kümmern sich um das Grillgut und um den Ausschank. Dabei hatten sie heuer viel zu tun, genauso wie das Küchenpersonal des Seniorenzentrums unter der Leitung von Inge Storrer, das für die Verköstigung der Gäste verantwortlich war.

Bereits zum zehnten Mal sorgte dabei heuer wieder die Blasmusik PUR beim Frühschoppen für beste musikalische Unterhaltung der Gäste unter der Leitung von Wolfgang Karg. Sie gehören einfach schon „zum Inventar“ und haben bereits schon wieder ihr Kommen fürs nächste Jahr zugesagt – sehr zur Freude der Heimleitung. Nicht zu vergessen auch Josef Paul, der als Alleinunterhalter auftrat und die Musikanten ablöste. Dies vor allem während der Kaffeezeit. Hier bot sich wieder eine große Auswahl von selbstgebackenen Kuchen und Torten an, die zum einen gespendet und zum andern auch von den Mitgliedern des Fördervereins gebacken wurden.

Wer noch etwas Selbstgebasteltes oder -Gestricktes erwerben wollte, dem bot sich im Foyer des Seniorenzentrums eine große Auswahl an. Den ganzen Tag bestand zudem das Angebot, die Kinder in die Hände von Familie Renz zu geben, die sich um die Betreuung des Nachwuchses kümmerte. Heimleiter Stefan Bühler war stolz auf alle, die sich wieder beim Sommerfest engagierten und sprach ihnen Dank und Anerkennung aus.

Der gute Besuch seitens der Bevölkerung bei diesem Sommerfest zeigt nicht zuletzt auch, dass das Seniorenzentrum in der Gemeinde Ertingen einen hohen Stellenwert einnimmt und die Arbeit des ganzes Hauses geschätzt wir