So sehen Menschen mit einer Sehbehinderung

In Deutschland leben laut Gutenberg Gesundheitsstudie zurzeit etwa sieben Millionen Menschen mit Sehbehinderung (Altersbedingte Makula Degeneration) im Frühstadium und eine halbe Million im Spätstadium, Tendenz steigend. Von Sehbehinderung betroffene Menschen trauen sich häufig nicht mehr aus dem Haus und werden oft missverstanden.

Nicht jede Seheinschränkung kann durch Operationen oder Brille korrigiert werden, daher gibt es im Rahmen des „Sehbehindertensonntages“ den gesamten Juni über Aktionen, die auf die Situation von Betroffenen aufmerksam machen. Alle, die sich einen kurzen Einblick in die Situation von Menschen mit visuellen Einschränkungen verschaffen möchten, können dies - mit Hilfe einer Simulationsbrille - in der Marienkapelle Ertingen erleben. Dort findet am Donnerstag, 23. Juni, um 20 Uhr die Führung mit der Simulationsbrille statt, die noch 10 Prozent Restsehvermögen aufweist. Die Simulationsbrille und die Führung sind kostenlos.