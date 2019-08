So gut werden die neuen Stellplätze für Wohnmobile angenommen

Der Zweckverband Schwarzachtalseen hat 50 000 Euro in die Neuanlage von zwölf Wohnmobil-Stellplätzen investiert. Seit der Eröffnung der Saison an den Schwarzachtalseen in Ertingen/Herbertingen herrscht an den ersten vier Parkboxen Hochbetrieb.

Aus halb Europa steuern die Wohnmobilisten die Freizeitanlage an und genießen von ihren Fahrzeugen aus den Blick auf den See. Anja Brauner von der Verbandsverwaltung Zweckverband Erholungs- und Freizeitzentrum Schwarzachtalseen kann nur von positiven Rückmeldungen von Gästen berichten, die die neu angelegten Wohnmobilstellplätze genutzt haben.

Moderate Gebühren für Wasser und Strom

Vor allem der Ausblick auf den See wird gelobt, ebenso die Stromversorgung direkt am Platz. Dazu kämen moderate Gebühren für Wasser und Strom, im Vergleich zu ähnlichen Anlagen.

Dies veranlasse die Wohnmobilisten in der Regel zum Verbleib von mehreren Tagen an den Schwarzachtalseen. „Allerdings sind die zwölf Stellplätze nur für Wohnmobile reserviert, nicht für Wohnwagen“, betont Anja Brauner, die bis jetzt mehr als zufrieden mit den Belegungszahlen ist.

Gut belegt ist seit der Neuanlage der Stellplatz für Wohnmobile, wobei die Stromversorgung am Platz als sehr angenehm empfunden wird. (Foto: Wolfgang Lutz)

Einer, der nicht weit weg von seinem Wohnsitz sein Wohnmobil am See abgestellt hat, ist Torsten Paul aus Bad Saulgau. Er kommt zum einen zum Entspannen an die Schwarzachtalseen und vor allem, um beruflich zu büffeln, wie man unschwer an seiner Lektüre ablesen kann, die er auf seinem Campingtisch liegen hat.

„Das, was hier geschaffen wurde, ist nicht mehr vergleichbar zu früher, das ist ,Bombe’.“ Alles sei gepflegt und sauber und die Kombi mit dem Badesee habe natürlich seine Vorteile.

Seine Nachbarn haben da schon einen weiteren Anreiseweg hinter sich. Das Ehepaar Wolfgang Köninger und Gabriele Oswald kommen aus München.

Mit dabei auch ihre zwei Enkelkinder, die man aus Tübingen geholt hat und mit denen man die letzten Ferientage an den Schwarzachtalseen verbringen will. Schon im April haben sich die zwei die Anlage angeschaut, nachdem eine Bekannte ihnen von einer Übernachtung in Riedlingen abgeraten hatte.

Von dieser Kurzbesichtigung waren sie begeistert und sind es erst recht, seit sie hier ihr Wohnmobil stehen haben. „Sehr gut – besser geht's gar nicht“, lobt Wolfgang Killinger die Anlage, während die Enkel losstürmen, um Richtung See zu schauen, ob das Wasser warm genug für sie zum Baden ist.

Einzig der Münzautomat nervt die beiden etwas. „Man müsste sich überlegen, ob nicht ein Automat umgerüstet werden kann, um auch mit Scheinen bezahlen zu können“, war Gabriele Oswald ein Anliegen.

Immer so viele Münzen parat zu haben, sei nicht so einfach, gerade wenn man erst spät abends ankomme.

Das bemängelten auch Hans-Jörg und Evelin Schneider aus Nehren bei Mössingen. Die zwei sind mit den Schwarzachtalseen „aufgewachsen“ und kommen seit über 30 Jahren hierher.

Stammgästen gefällt beleuchtete Uferpromenade

„Wir sind damals schon unter den Förderbändern im See rumgeschwommen“, erzählt Hans-Jörg Schneider.

Beruflich bedingt, hatte er früher an den Zielfinger Baggersee zu tun und in diesem Zusammenhang verschlug es ihn an die Schwarzachtalseen nach Ertingen/Herbertingen. Als Stammgäste gefällt ihnen vor allem die abends beleuchtete Uferpromenade.

„Ist doch herrlich, hier zu sitzen und auf den See zu schauen.“ Da erübrigt sich die Frage, ob sie wieder kommen. Sie schwingen sich auf die Räder, loben die vorhandene E-Bike-Ladestation und radeln davon.

„Heute geht es über das Mühlental nach Bad Saulgau“, ruft er noch zu und schon sind die beiden auf dem Radweg am nördlichen Seeufer verschwunden.