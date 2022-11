Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über das Wochenende vom 18. bis 20. November absolvierte die Skizunft TSV Ertingen bei bestem Wetter und Schnee ihr Trainingswochenende auf den Stubaier Gletscher. Rund 50 Ski- und SnowboardübungsleiterInnen machten sich für die begonnene Saison und den anstehenden Ski- und Snowboardkurs im Januar 2023 wieder fit.

In insgesamt fünf Ausbildungsgruppen Ski und eine Ausbildungsgruppe Board, sowie eine Ausbildungsgruppe polysportiv bekamen die ÜbungsleiterInnen der Skizunft TSV Ertingen neue Impulse für den Skikurs vermittelt und frischten hierbei ihre Fahrtechnik wieder auf.

Somit ist die Skizunft TSV Ertingen auf Ski und Board wieder fit für die Saison und steht bereits für den 4-Tages-Ski- und Snowboardkurs am 6./7./8. und 14. Januar 2023, sowie für alle anderen Winterevents in den Startlöchern. Als erstes starten wir zur Saisoneröffnung am 10. Dezember an den Hochzeiger im Pitztal: Den Tag auf der Piste genießen und anschließend ein Open-Air-Konzert mit Alvaro Soler und Gregor Meyle, was will man mehr?

Weiter Informationen und die Anmeldung findet ihr auf: www.skizunft-tsvertingen.de. Wir freuen uns auf eine geniale Saison mit euch!