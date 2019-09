Singen mit Budde hält jung

Einmal im Jahr sind es die Senioren des Altenpflegeheims und der Seniorenanlage Ertingen, die die Gaststätte beim „Paradies am See“ beschlagnahmen. Dann nämlich, wenn vor allem die Mitglieder des Altenhilfe-Fördervereins dafür sorgen, dass sie einen unterhaltsamen Tag mit viel Gesang erleben dürfen. Am Montag waren es über 60 Bewohner der beiden Häuser mit ihren Betreuerinnen, die an die Schwarzachtalseen gebracht und umsorgt wurden.

Es bedarf einer großen logistischen Leistung, die alten Leutchen mit ihren Gebrechen und Wehwehchen an die Freizeit- und Erholungsanlage zu bringen. Taxi, Privatpersonen und vor allem auch Josef Höninger sorgen alljährlich dafür, dass alle wohlbehalten zum Veranstaltungsort verbracht werden. Sorgte früher Josef Höninger mit seinem Spezialtransporter schon mal dafür, dass die Senioren samt ihrem Rollator zuerst eine Runde durch den Ort erlebten, ist er heute vor allem für den Transport der Gehhilfen verantwortlich.

Heimleiter Stefan Bühler freute sich, dass es so vielen Bewohnern der beiden Häuser möglich war, an diesem Ausflug teilzunehmen. Dabei sei dies gar nicht ohne die freiwillige Unterstützung des Altenhilfe-Fördervereins zu bewältigen. Für sein Haus und seine Bewohner auf jeden Fall alljährlich eine willkommene Abwechslung. Das große Engagement des Altenhilfe-Fördervereins könne man gar nicht genug herausheben, so Bürgermeister Jürgen Köhler. Das ganze Jahr über kümmern sich Frauen und Männer ehrenamtlich um die Heimbewohner. Das übliche Badevergnügen, das er und Heimleiter Stefan Bühler alljährlich den Seniorinnen und Senioren bieten, musste heuer krankheitsbedingt ausfallen. Egal, wie warm oder kalt das Wasser in den Schwarzachtalseen war, Heimleiter und Bürgermeister mussten über den See schwimmen und wurden dann immer unter dem Beifall der Senioren am Ufer wieder erwartet. Vorsichtshalber wurden trotzdem mal zwei Handtücher bereit gehalten, aber sie kamen nicht zum Einsatz. Den beiden kam das nicht ungelegen, denn die Wassertemperaturen waren nicht gerade prickelnd für ein Bad in den Schwarzachtalseen.

So konnte man sich anderen Dingen im Lokal zuwenden – vor allem Kaffee und Kuchen, alle selbst gebacken von Mitgliedern des Altenhilfe-Fördervereins, der übrigens die gesamten Kosten für die Bewirtung übernommen hat. Doch dann hieß es, das Liederbuch zur Hand nehmen und kräftig mitsingen. „So, sind wir bereit?“, rief Günter Sauter alias Budde in den Raum und schon stimmte er das erste Lied auf seinem Akkordeon an. Mitsingen war Pflicht, was sich auch Bürgermeister Jürgen Köhler und Heimleiter Stefan Bühler zu Herzen nahmen. Man spürte , was für eine große Freude es den alten Leuten bereitete, Lieder aus vergangenen Zeiten zu singen. Es blieb kaum Zeit zum Luftholen, bis Budde wieder den Saal animierte: „Hommers? Mir senget jetzt ,Danke’ auf Seite sieben“, und schon griff er wieder in die Tasten seines Musikinstrumentes. Auch auf der Gitarre bewies er sein virtuoses Können. Doch als er „Guter Mond“ vorschlug, wurde er eines Besseren belehrt: „Des isch no z’früha“, warf ein Senior ein. Also, dann eben den „Jäger aus Kurpfalz“ aus allen Kehlen geschmettert, bis dann mal wieder Pause war, denn der Wurstsalat war aufgetischt.

„Das ist doch ein Freude, so viele Leute hier zu haben“, strahlte Isolde Rumpel vom Altenhilfe-Förderverein. Eine Seniorin war vor allem vom Musikanten begeistert: „Wenn mir da Budde it hättet“. Recht hat sie und schon wieder hängte er sich sein Akkordeon um und das nächste Lied wurde angestimmt. Doch auch der schönste Tag geht einmal zu Ende, was viele der älteren Leutchen bedauerten, aber: „Ich freu mich schon aufs nächste Jahr“, war das Fazit einer Seniorin, als es dann wieder Richtung Altenpflegeheim ging.