Sicherheitsgurt spielt Retter in der Not

Eine heftige Schleudertour, einen Aufprall gegen die Leitplanke sowie einen Überschlag hat eine 23-jährige Autofahrerin unversehrt überstanden. Der angelegte Sicherheitsgurt hatte dies ermöglicht. Am Auto entstand Totalschaden von rund 5000 Euro.

Der Unfall hat sich am Donnerstag gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 311 zwischen Riedlingen und Ertingen ereignet. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die 23-jährige Autofahrerin hatte vermutlich infolge von Unachtsamkeit die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die Unfallstelle musste zeitweise komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren jeweils mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Ertingen sowie des Polizeireviers Riedlingen und des Rettungsdienstes. Die 23-Jährige wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, konnte aber noch am selben Abend entlassen werden.