Sensormatten und Sonnenschirme für das Ertinger Seniorenzentrum

Das Sommerfest im Seniorenzentrum St. Georg in Ertingen hat Heimleiter Stefan Bühler genutzt, um den Besuchern eine Neuerung vorzustellen, die zur Sicherheit der Bewohner, als auch zur Erleichterung für das Pflegepersonal dient.

Mit Sensordecken findet der direkte Kontakt zu Heimbewohnern statt, die sich außerhalb des Bettes in der Nacht bewegen. Diese Matten werden vor Betten von Bewohnern gelegt, die zumeist in der Nacht unruhig sind oder auch bei abgesenkten Betten die Möglichkeit besteht, aus dem Bett zu rollen. Bei Berührung der Matte wird ein Kontakt in der Schwesternstation ausgelöst und das Personal weiß dann sofort, wo es helfen oder einschreiten muss. Heimleiter Stefan Bühler bedankte sich bei den Vereinen, die sich beim „Winterzauber“ engagieren und auch bei der Blaustiftung für die großzügige Spende, die diese Anschaffung ermöglichte.

Ein gern besuchtes Plätzchen ist auch der Terrassenplatz auf dem Zwischendach des Ertinger Seniorenzentrums. Was dabei bisher fehlte, war eine notwendige Schattenspende. Hier sprang der Verein zur Förderung der Altenhilfe ein und spendierte zwei ausladende Sonnenschirme. Bei einer Geburtstags-Kaffeetafel einer Heimbewohnerin übergaben der Vorsitzende Uwe Neumann und seine Stellvertreterin Ilsolde Rumpel von der Altenhilfe die zwei Schirme.