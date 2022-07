Senioren erleben einen Schulalltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Lebensqualität im Alter“ (Lima) fördert die Mobilisierung und den Erhalt von körperlichen und geistigen Fähigkeiten im Alter. Bereits seit vielen Jahren werden in Riedlingen Kurse angeboten. Kürzlich stand ein Besuch der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Ertingen auf dem Programm. Träger der Lima-Kurse ist die katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau, Referentin in Riedlingen ist Hildegard Bosch.

Dass Schule heute in vielen Bereichen anders ist, als zu Zeiten, als die Senioren die Schulbank drückten, stellten Schülerinnen und Schüler der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule vor. Gearbeitet wird heute mit Lerntagebüchern, in Lernbüros, die einzelnen Schritte werden mit den Lehrern geplant. Jeder hat Aufgaben seinem Können und Niveau entsprechend. Lehrer und Schüler erarbeiten gemeinsam die gesteckten Lernziele. In einer Diskussionsrunde mit den Senioren interessierten sich die Schüler dafür, wie Schule früher war und wo die Unterschiede zu heute sind.

Bei einem Gang durchs Haus durften die Besucher Klassen- und Fachräume besuchen. Sie schauten in Biologie- und Laborraum, in die Lehrküche, den Kunstraum, in dem gerade kleine Flugmodelle gebaut wurden. Im Technikraum wurde an einem vollautomatischen Lego-Auto gearbeitet. Es sei beeindruckend gewesen, welche Möglichkeiten Kinder und Jugendliche in dieser Schule hätten, den richtigen Weg fürs Leben zu finden, sagte Referentin Hildegard Bosch. Gemeinsam mit Rektor Markus Geiselhart aßen die Senioren in der Mensa zu Mittag. Sie erlebten einen Schulalltag, der den Teilnehmern lange in Erinnerung bleiben wird und der das Verständnis für die Jugend stärkte.