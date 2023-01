Mädchen stark machen. Ist das überhaupt noch notwendig heute, wo überall die Gleichstellung auf dem Vormarsch ist und Mädchen die gleichen Chancen haben wir Jungs, überall Frauenquoten eingeführt werden und auch sonst Gleichberechtigung ein großes Thema ist? Die Schulsozialarbeit Ertingen vom Haus Nazareth bejahte dies und veranstaltete mit der evangelischen Kirchengemeinde einen Selbstbehauptungskurs für Mädchen der dritten und vierten Klasse.

Schon im vergangenen Jahr war man der Meinung, dass ein Kurs zur Prävention von sexueller Gewalt und Empowerment wichtig sei. „Nein“ sagen, Grenzen setzen, die eigenen Bedürfnisse ebenso wichtig zu nehmen wie die von anderen, sich selbst zu beschützen und für eigene Wünsche einzutreten, Erwartungen von anderen nicht entsprechen zu müssen, das lernen Mädchen oft nicht automatisch.

Der Selbstbehauptungskurs für Mädchen der dritten und vierten Klasse, der als Gemeinschaftsprojekt von der Schulsozialarbeit Ertingen vom Haus Nazareth und der evangelischen Kirchengemeinde verantwortet wurde, hatte genau das zum Ziel: Mädchen auf ihrem Weg zu begleiten sich selbst bewusst wahrzunehmen und ihre innere Stärke unabhängig von anderen zu erkennen. Zwölf Mädchen nahmen an insgesamt vier Nachmittagen im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen teil und entdeckten, was in ihnen steckt. Sie gestalteten persönliche Schatztruhen und füllten sie im Laufe des Kurses mit Mutmachern, Achtsamkeitsübungen und Hilfestellungen zum Umgang mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen.

Sie entdeckten viele verschiedene Gefühle, die oft negativ bewertet werden oder denen die Berechtigung abgesprochen wird, wie Wut oder Scham, und überlegten spielerisch, welche Bedürfnisse damit zusammenhängen und mit welchen Hilfestellungen und Methoden sie diese Gefühle ernst nehmen und einen guten Umgang mit ihnen finden.

Mit Beispielgeschichten nahmen sie teil am Alltag von Mädchen, die sich nicht trauten, nein zu sagen und gingen der Angst auf den Grund. Praktische Tipps zum Nein-Sagen mit Ich-Botschaften und der Kommunikation der eigenen Gefühle bekamen sie von uns an die Hand.

Mit Schrumpffolie gestalteten die Mädchen ihre eigenen „Goldstücke“ als Anhänger, um im Alltag daran erinnert zu werden, dass sie wertvoll sind.