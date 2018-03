Seit 65 Jahren ein „gutes Team“

Es ist wohl ein seltenes Geschenk, 65 Jahre glücklich miteinander verheiratet zu sein und dieses Ehejubiläum in geistiger Frische erleben zu können. Für Dora und Rudolf Richter aus Ertingen auf jeden Fall Grund genug, dankbar zurückzublicken auf ein arbeitsreiches, erfülltes Leben. Im Kreis der ganzen Familie wurde dieses Ehejubiläum gefeiert, zu dem auch Bürgermeister Jürgen Köhler und Pfarrerin Cornelia Schmutz bei dem Jubelpaar vorbeischauten, um zu gratulieren und Glückwünsche zu überbringen.

Es war kein leichter Weg, den die zwei hinter sich haben, um jetzt ihren Lebensabend in ihrem schmucken Heim in Ertingen genießen können. In Gruben, einem kleinen Dorf in Brandenburg, zusammen mit seinem Bruder aufgewachsen, hatte es Rudolf Richter nicht immer einfach. Sein Vater betrieb ein Sailergeschäft, in dem er auch eine Lehre begann. Aber die staatlichen Organe hatten für ihn was anderes vorgesehen: entweder bei der Polizei oder im Erzbergbau arbeiten. Dies entsprach so gar nicht seinen Vorstellungen. So setzte er sich schon mit 14 Jahren nach Thüringen ab, um diesem Schicksal zu entgehen und dort eine Lehre als Schuhmacher zu machen.

Beim Tanzen kennengelernt

Mit 18 Jahren traf er dort auf seine heutige Frau Dora. Beim Tanzen wurde er auf die damals 19-Jährige aufmerksam, und schließlich verliebten sich die zwei. Ihre Eltern betrieben eine kleine Landwirtschaft, in der sie mitarbeiten und die auch noch vier Brüder mit ernähren musste. Doch bald war für die Verliebten klar, dass sie sich ein Leben im Westen aufbauen wollten. Mit dem Fahrrad machte sich Rudolf Richter im Jahr 1951 über die Grenze und landete nach mehreren Lageraufenthalten bei einer Tante in Daugendorf. Doch um das Glück perfekt zu machen, holte er im selben Jahr und auf die gleiche Weise seine Frau Dora nach Oberschwaben.

Im Jahr 1953 heiratete das Paar in der evangelischen Kirche in Riedlingen und feierte die Hochzeit im „Ochsen“. Bereits ein Jahr später kam ein Sohn auf die Welt. Das Glück war perfekt. Doch die kleine Familie hatte es nicht leicht. Mit Nichts war man im Westen angekommen, und alles musste erarbeitet werden. Nach mehreren verschiedenen Tätigkeiten landete Rudolf Richter bei der WLZ in Riedlingen, wo er sich viele Jahre als Tankwart einen Namen machte. Seine Frau Dora fand Arbeit bei Silit. 25 Jahre wohnten sie dann in einer Eigentumswohnung in Riedlingen, die sie sich erarbeitet hatten. Für Rudolf Richter war aber klar, dass er einmal sein eigenes Haus haben wollte. Vor 40 Jahen wurde auch dieser Wunsch Wirklichkeit, und so leben sie seither in ihrem schmucken Heim, das sie in Ertingen bauten.

Auch von Schicksalsschlägen blieb die Familie nicht verschont. Nach dem allzu frühen Tod ihres Sohnes helfen heute alle zusammen, ihre Schwiegertochter mit Mann und vor allem die beiden Enkelkinder, die Zwillinge Tamara und Nadine. Gerade auf die zwei sind Opa und Oma besonders stolz, denn sie kümmern sich liebevoll um sie, wie auch ihre Schwiegertochter Margret. Rudolf Richter ist mit seinen 87 Jahren nicht mehr gut zu Fuß, dreht aber hin und wieder ein par Runden mit der Enkelin und geht mit zum einkaufen. Für Dora Richter bedeutet ihr der Garten alles: „Das ist mein Reich.“ „Uns ist es aber wichtig, dass wir jeden Tag aufstehen können“, so Dora Richter, das sei das größte Geschenk. "Hauptsache wir sind zusammen, sind glücklich und zufrieden", fügt die 88-jährige Jubilarin hinzu.

Zum ersten Mal habe er jemandem zur Eisernen Hochzeit gratuliert, sagte Bürgermeister Jürgen Köhler bei seinem Besuch. Das sei eine lange Zeit des Zusammenseins und verdiene Respekt. „Sie haben eine tolle Lebensleistung vollbracht, ohne Hab und Gut im Schwäbischen Fuß gefasst, eine Familie gegründet, viel gearbeitet und dann noch ein Haus im Grünen in Ertingen gebaut“. Stellvertretend übermittelte Jürgen Köhler auch die Glückwünsche der Gemeinde und durfte auch im Namens von Landrat Dr. Heiko Schmid und Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu diesem großen Ehejubiläum gratulieren. Auch ein Einkaufsgutschein der Gemeinde durfte das Jubelpaar von Bürgermeister Jürgen Köhler in Empfang nehmen. „Vielen Dank, wir sind reich, denn wir sind glücklich“, so Dora Richter.Trotz aller Wehwehchen und Zipperlein „sind wir doch ein gutes Team“.