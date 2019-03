Schwierige, aber erfolgreiche Bewerbersuche

Keine 100 Tage mehr sind es bis zur Wahl des neuen Gemeinderates am Sonntag, 26. Mai, und in der Gemeinde Ertingen stehen die Kandidaten fest, die in das Gemeindeparlament einziehen wollen. Bis es nun zur Nominierung innerhalb der Listen kam, war viel Überzeugungsarbeit zu leisten, war die einhellige Meinung des CDU-Ortsvorsitzenden Josef Höninger und des Sprechers der Freien Wähler Vereinigung, Max Miller. Trotzdem sind beide froh, den Wählern mit zwei Listen eine echte Auswahl an Kandidaten bieten zu können, die einen der 17 Sitze für die nächsten fünf Jahre einnehmen möchten.

Obwohl sie sogar gemeinsam in den Medien auf Kandidatensuche gingen, war der Erfolg bescheiden, sprich es hat sich niemand gemeldet. „Da half nur das persönliche Gespräch“, so Max Miller. 25 Frauen und Männer habe er angesprochen. Dabei habe man den Kandidaten auch zu verstehen gegeben, dass es unter den beiden Listen kein Konkurrenzdenken gibt, vielmehr ein gutes Einvernehmen herrsche, so Josef Höninger. Es gehe hier um das Wohl der Gemeinde und da habe ein Fraktionsdenken keinen Platz. „Jeder soll sagen, was er empfindet und kann für sich selbst entscheiden“, so Max Miller. Ihm war es auf jeden Fall wichtig, dass es wieder eine zweite Liste gibt, damit die Bürger eine echte Auswahl haben. So sei es erfreulich, dass beide Listen durch neue Leute aufgefüllt werden konnten.

Gerhard Binder scheidet aus

Für die CDU ist die Kandidatensuche gut verlaufen, so der Ortsvorsitzende Josef Höninger. Nur Gerhard Binder scheidet nach zehn Jahren als Gemeinderat aus. Fünf neue Kandidaten konnten hinzu gewonnen werden. „Wir sind damit gut aufgestellt, das bezieht sich zum einen auf die Gemeinderatskandidaten, die bisher schon dem Gremium angehörten und sich wieder aufstellen ließen, als auch mit den fünf Neulingen, die zur Wahl antreten“, so Josef Höninger. Unter den zwölf Kandidaten befinden sich drei Frauen, also ein Viertel der Listenmitglieder. Nach der Nominierungsversammlung stellt sich die Liste der CDU wie folgt dar: Johannes App, Elke Boscher, Christian Diesch, Ulrich Fensterle, Sabine Kunze, Uli Ocker, Elke Schenzle, Armin Schirmer, Roland Schwarzkopf, Oliver Weigand (alle Ertingen), Klaus Binder, Erisdorf, Anton Dilse, Binzwangen.

Mit elf Kandidaten tritt die Freie Wählervereinigung an. Susanne Wolske, Antonie Mack und Richard Heinzelmann stellen sich nicht mehr zur Wahl und mussten durch neue Kandidaten ersetzt werden, was nach Max Miller auch gelungen sei. Er bedaure es aber persönlich, dass man keine neuen Frauen mehr dazu gewinnen konnte. „Für mich ist es wichtig, dass wieder zwei Listen zustande kamen, damit die Wähler gezielt die Kandidaten wählen können, die sich aufstellen ließen“, so Max Miller. Man sei mit den elf Kandidaten, die man ins Rennen schicke, mehr als zufrieden. Die Liste der FWV nach der Nominierungsversammlung: Peter Barlek, Andreas Drews, Armin Höninger, Thomas Kathan, Max Miller, Matthias Paul, Susanne Späth-Häußler, Benjamin Stauß, alle Ertingen. Armin Vogel und Wolfgang Gaber, Binzwangen. Hans Obert, Erisdorf.