Schwäbischer Albverein wandert an der Hossinger Leiter

Die Traufgangwanderung Hossinger Leiter wandert die Ortsgruppe Ertingen des Schwäbischen Albvereins am Sonntag, 15. Mai, mit Wanderführer Rudolf Ströhle. Wandergäste sind zur Mitwanderung stets willkommen, heißt es in einer Mitteilung.

Treffpunkt ist bis 9.30 Uhr der Parkplatz an der Kultur- und Sporthalle in Ertingen. Mit Privat-Autos und in Fahrgemeinschaften wird der Parkplatz Brunnental bei Albstadt-Laufen angesteuert. Dort beginnt die Wanderung.

In stetem Anstieg wird die Hossinger Leiter erreicht und an der dortigen Vesperhütte gerastet. Nach dem Verzehr des Rucksackvespers führt die Wanderung weiter zum Kübelhansfels und zum Gräbelesberg, einer alten Keltenfestung mit imposanter Wehranlage. In diesem Bereich (Hossinger Leiter bis Gräbelesberg) wird eine Kurzwanderung für Wandergäste angeboten, denen die gesamte Wanderung zu anstrengend wäre. Ab Gräbelesberg führt der Weg hinunter zum Parkplatz Brunnental.

Die Wanderstrecke ist knapp neun Kilometer lang, etwa dreieinhalb Stunden Gehzeit mit um die 450 Höhenme-tern und bietet herrliche Aussichten ins Eyachtal bis hinüber zum Schwarzwald und bei guter Sicht sind die Alpen zu sehen.

Zur Abschlusseinkehr ist man im Gerber in Beizkofen angemeldet. Zum mitzuführenden Rucksackvesper werden außerdem gutes Schuhwerk und Wanderstöcke empfohlen. Das Mitführen eines Mund-Nasenschutzes ist obligatorisch.