Schultes hat nichts mehr zu sagen

Die Narren hatten am Glompigen Donnschtig Hochbetrieb. Zuerst galt es, die Kinder von ihrem schweren Joch in der Ertinger Michel-Buck-Schule zu befreien, dann musste noch der „Adler“ abgeschossen werden. Erst danach ging es mit närrischer Musik von der Jugendkapelle und der ganzen Kinderschar sowie mit dem Narrenbaum Richtung Rathaus. Was folgte, war die Absetzung des Bürgermeisters, zumindest bis Aschermittwoch.

Doch für den Zunftmeister der Narrenzunft Gloggasäger, Klaus Diesch, war das ein „harter Brocken“. Nach einem dreifachen „Heini-Hanooo“ gab er den Startbefehl an seine Mitstreiter: „Ihr Hexa, setzat a, brengt mir den Schlüssel mitsamt dem Ma.“ Doch das ließ auf sich warten, der Schultes ließ sich nicht so einfach aus seinem Amt vertreiben. Von seiner Rathauscrew hatte er keine Unterstützung zu erwarten. Sie hatten sich alle als Zwerge verkleidet. Dabei war das Schneewittchen wahrscheinlich längst über alle Berge – bei so einer geballten Zwergenschar.

Doch dann kam er, Schultes Jürgen Köhler – in die Zange genommen von den Narren und vor den Zunftmeister und das große Gefolge ums Rathaus gezerrt. „Die Zeit ist gekommen, wir haben die Macht übernommen“, tönte lautstark Zunftmeister Diesch. Was ihm als Zeichen der Macht und als Zeichen für die Regentschaft auf dem Rathaus noch fehlte, war der Schlüssel zum Rathaus.

Gerangel um den Schlüssel

„Ihr kriagat den Schlüssel it, i be doch noh ganz bacha. Des stoht so in meine Akta und des sind ganz klare Fakta“, sagte der Rathauschef. Ein kurzes Gerangel und schon entriss der Zunftmeister dem Schultes das gute Stück. „Drum leischt i mir jetzt zur Fasnetszeit au a weng Gaudi ond a Freid“, blieb dem zur Einsicht gekommenen Bürgermeister nur noch zu sagen. Mit einem dreifachen „Heini-Hanooo" war er dann auf der Seite der Narren. Geschlossen und mit der Jugendkapelle voran wurde dann der Narrenbaum Richtung Standplatz gekarrt.

„Ihr liebe Narra alt und jung, ihr Mäschkerla, die ihr mit Schwung d'r Narrabaum hand herbegleitet, jetzt wird dia Fasnet vorbereitet“, so der Zunftmeister, und schon ging es ans Werk. Lautstark unterstützt und mit viel „Hau-ruck“ war das Narrensymbol aufgerichtet. „Damit man weit und breit schon seh, dass Daiberstetters Bürgersleut erfüllet sind mit Heiterkeit“, war die Aussage von Zunftmeister Klaus Diesch.

Nach kurzem Peitschenschnallen übernahm wieder die Jugendkapelle das Kommando, und so zog der närrische Lindwurm Richtung Kulturhalle, wo die ganze Fasnetsschar sich verköstigen konnte.