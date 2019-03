Schachtelballett sucht passenden Mann

Der „offene Frauenkreis“ Ertingen hatte zum fröhlichen Kaffeeklatsch eingeladen. Rund 50 Frauen beteiligten sich.

Bereits beim Eintreffen der Frauen kam Freude auf, da alle mit einer gehäkelten Rose geschmückt wurden. Nach der Begrüßung durch Silvia Engler durften sich die Frauen nach Herzenslust am Kuchenbüfett bedienen. Während des Nachmittages konnten sich die Frauen an verschiedenen Programmpunkten erfreuen, doch zuvor wurde Jolanda Schmidt anlässlich ihrer 25-jährigen Mitgliedschaft vom Vorbereitungsteam mit einem Rosenstrauß überrascht. Luise Hummel trug dazu ein Gedicht vor.

Das „Schachtelballett“ (Silvia Engler, Jolanda Schmidt, Luise Hummel, Maria Dirlewanger, Lidia Wilkowski, Silvia Breyer, Melitta Kruske und Sigrid Seng) suchte vergeblich nach dem passenden Mann. Bei den „sonntäglichen Gedanken in der Kirche“ erfuhren die Frauen von Melitta Kruske und Sigrid Seng, was sich während des Gottesdienstes im Kopf von mancher Frau abspielt. Beim Vortrag über die „russische Philosophie“ gab es für Gertrud Ströhle viel Applaus. Frau Jammer und Frau Elend (Lidia Wilkowski und Silvia Engler) wussten so allerhand über ihre Krankheiten zu berichten, dabei stellte sich heraus, dass nicht nur fettleibige, sondern auch schlanke mit allerlei Problemen zu kämpfen haben. Was es mit einem Kaffeekränzle alles auf sich hat erfuhren die Frauen zum Abschluss noch von Silvia Engler.