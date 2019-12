Schäferstündchen mit Hindernissen

Mit einer heiter frivolen Komödie und zahlreichen Verwechslungen haben die Theaterfreunde Binzwangen in diesem Winter aufgewartet und schon an der Premierenvorstellung das Publikum in der voll besetzten Binsenberghalle begeistert. Die Akteure unter ihrem Vorsitzenden Jan Zuchotzki haben sich in diesem Jahr für „In geheimer Mission“ von Michael Parker entschieden und damit offensichtlich einen Volltreffer gelandet.

Das Stück in drei Akten spielt auf dem Landsitz des deutschen Botschafters in England, der kurzerhand vom eifrigen General Lanzer (Sven Ulfikowski), dem Chef des Sicherheitsdiensts, zur Botschaft erklärt wird, nachdem in der Botschaft in London eine Bombendrohung eingegangen ist. Der General riegelt den Landsitz hermetisch ab und versucht alles, um das Leben des Botschafters zu schützen und seinen Plan „M“ umzusetzen. Vorher aber wollen angeblich alle Mitglieder der Botschafterfamilie übers Wochenende separat verreisen. In Wirklichkeit plant jeder von ihnen ein romantisches Schäferstündchen auf dem einsamen Landsitz, in der Annahme, dass die anderen weit weg sind. So kann dann das Chaos seinen Lauf nehmen.

Der dienstbeflissene Butler Perkins (Joachim Vogel) wird von allen eingeweiht und zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet, für einen echten englischen Diener scheinbar Ehrensache und kein Problem. Der Botschafter Harry Neumann (Berthold Reck) möchte sich mit Marion Murdoch (Leona Heinzelmann), der Nachbarin vergnügen, Rosie, seine Frau (Lisa Rummler) hat’s wohl auf den General abgesehen, was aber erst im Schlussakt klar wird und Debbie (Anika Münst), die Tochter der Neumanns, hat Joe (Jonas Dierkes), ihren Freund und Agenten, in einem Reisebüro zum Schäferstündchen geladen. Die Irritationen und Verwechslungen gehen Schlag auf Schlag über die Bühne, der Champagner ist da, plötzlich wieder weg, ebenso der Kaviar und dann auch noch der General mit Faye Baker (Sibille Grom), der schussligen Sekretärin des Botschafters, im Schlepptau, die gleich ihr halbes Büro und vor allem ihre Schreibmaschine und das rote Telefon mitbringt. Über die Schreibmaschine stolpert der General und ist erst mal k.o., um kurz darauf auszurufen: „Sie greifen uns an, ich muss Verstärkung holen.“

Der Butler bleibt am Telefon hängen und reißt eine Vase herunter, was aber für die Sekretärin kein Problem ist, da sie immer einen Superkleber in der Tasche hat. Die Vase wird geklebt, wobei der Butler Kleber an die Hand bekommt, mit er sich beim nächsten Stolperer am Rock der Sekretärin festklebt. Der eintretende Harry ist entsetzt und Joe, der für den General ein echter Agent ist, muss ständig die Kleider wechseln, um in der jeweiligen Situation nicht zum Gejagten zu werden. Irgendwann klemmt die Krawatte des Butlers noch im Reißverschluss von Debbies Rock fest. Marion Murdoch mimt derweil das Hausmädchen und die Akteure finden sich im Nachthemd, Pyjama oder Unterwäsche auf der Bühne wieder, als General Lanzer die Gefahr für gebannt hält und Plan „M“ für beendet erklärt. Da kommt auch Rosie Neumann zurück, macht dem Spuk ein Ende, jagt alle aus dem Haus und kann sich nun ihrerseits in Ruhe mit dem General vergnügen.

Fazit: Eine herrliche Komödie unter der Regie von Eveline Reck mit talentierten Schauspielern besetzt und sehr gelungen von den Binzwangern in Szene gesetzt.