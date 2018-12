Saulgauer Engelssinger in Erisdorf

Die Saulgauer Engelssinger haben am zweiten Weihnachtsfeiertag die Heilige Messe in Erisdorf musikalisch mitgestaltet. Bereits seit dem Mittelalter ist es belegt, dass zur Weihnachtszeit – damals: ledige – Männer in Bad Saulgau an öffentlichen Plätzen Weihnachtslieder singen. Selbst während des Zweiten Weltkriegs wurde dieser Brauch fortgeführt. So versammeln sich jedes Jahr Männer aus Bad Saulgau um den „Erzengel“ Franz Östermann, um sich in einigen Proben in der Adventszeit auf ihre Auftritte einzusingen. An Heiligabend ziehen sie dann in Bad Saulgau von Platz zu Platz, insgesamt an zwölf Stellen, um die Bürger mit ihrem Gesang zu erfreuen. Auch in der Mitternachtsmesse treten die Engelssinger auf. Ebenfalls Teil der Tradition ist es, am Stephanstag in einer Kirche des Umlands den Gottesdienst mitzugestalten. In diesem Jahr sehr zur Freude der Erisdorfer, die selbst keinen Chor haben und so auch einmal an einem Festtag eine Heilige Messe mit festlichem Chorgesang erleben konnten. Unter Dirigent Bruno Bischofberger erklangen in der Pfarrkirche St. Bartholomäus nicht nur bekannte Weihnachtslieder, sondern auch seltenere Weisen wie die „Hymne an die Nacht“ von Ludwig van Beethoven und „Still liegen Bethlehems Fluren“. So war es denn auch nicht verwunderlich, dass die Kirche bis zum letzten Platz gefüllt war.