Rotes Kreuz bittet um Blutspenden

Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) finden unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards statt und sind daher auch in Zeiten der Corona-Pandemie gestattet. Der nächste Blutspendetermin ist am Freitag, 5. Februar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Kulturhalle Ertingen, Eisenbahnstraße 26. Eine Blutspende ist nur möglich mit einer online-Terminreservierung unter terminreservierung.blutspende.de/m/ertingen-kulturhalle. Spender werden gebeten, nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen. Spendewillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) sowie Menschen die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den vergangenen zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren. Aktuelle Informationen gibt es auch im Internet unter www.blutspende.de/corona. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie sind Patienten dringend auf Blutspenden angewiesen.