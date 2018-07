Roter Traktor wird zur Beute

Unbekannte haben am Montag oder Dienstag ein Fahrzeug von einer Firma in Ertingen gestohlen. Zwischen 18.30 und 7.15 Uhr öffneten die Einbrecher den Zaun eines Firmengeländes in der Albert-Einstein-Straße und drangen ein. Dort hatten sie es auf einen Traktor abgesehen. Sie brachten das Gefährt vom Hof und bewegten es über eine Wiese. Wie, wissen die Beamten noch nicht. Weil sich nach einigen Metern die Reifenspur verliert, gehen die Ermittler davon aus, dass der rote Traktor der Firma Kubota aufgeladen und abtransportiert wurde. Das Fahrzeug ist etwas größer als ein Rasenmähertraktor. An ihm war das Kennzeichen SIG-FP 94 angebracht.

Die Riedlinger Polizei (Telefon 07371/9380) ermittelt. Einklappen Ausklappen