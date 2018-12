Richard Neubrand zum Ehrenmitglied ernannt

Bei ihrer Genralversammlung nahm die Kolpingfamilie Ertingen haben Präses Pfarrer Dr. Häring und Vorsitzender Stefan Klekler sieben neue Mitglieder aufgenommen. Die Aufnahme fand am Gedenktag von Adolph Kolping bei einer Vorabendmesse in der St. Georgskirche statt. Der Gottesdienst wurde von Musikern des Musikvereins Ertingen musikalisch umrahmt.

In diesem Jahr stand die Wahl der gesamten Vorstandschaft und eines Kassenprüfers an. 1. Vorsitzender Stefan Klekler, Kassier Sebastian Fensterle, Schriftführerin Carolin Höninger und Kassenprüfer Benjamin Christ wurden in ihren Ämtern bestätigt. 2. Vorsitzender Richard Neubrand lies sich nicht mehr zur Wahl aufstellen, als Nachfolger wurde Christian Bronner von der Versammlung einstimmig gewählt.

Die Kolpingfamilie ehrte Sonja Diesch und Friderike Haile für 25 Jahre Mitgliedschaft, Felix Buck, Norbert Eberhard, Erich Lutz, Arthur Merkle und Alfred Steinborn für 50 Jahre, sowie Paul Schirmer für 60 Jahre Treue im Verein.

Besonders überrascht wurde Richard Neubrand, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Seit 43 Jahren ist er ununterbrochen Mitglied der Vorstandschaft, davon 18 Jahre Vorsitzender, 15 Jahre stellvertretender Vorsitzender und 29 Jahre Leiter der Afrika-Gruppe. Im Jahre 1975 aktivierte er die Theatergruppe, 1978 gründete er eine Mädchengruppe und seit 40 Jahren ist er unter anderem jährlich Chefdesigner des Ertinger Maibaums. Die Afrika-Gruppe wurde 1989 ins Leben gerufen und bereits 1990 fand der 1. Arbeitseinsatz statt. Bis heute sind es 14 Arbeitseinsätze, die unter seiner Leitung durchgeführt wurden. Durch sein Wirken wurden in Tansania zwei Kolpingsfamilien gegründet.