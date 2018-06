Reservisten haben den Pokal im Visier

Auch der 34. Infanterietag, den die Reservistenkameradschaft Ertingen am Samstag, 23. Juni, veranstaltet, hat nichts an Attraktivität verloren. Das zeigt sich auch daran, dass 40 Mannschaften aus dem ganzen süddeutschen Raum an den Start gehen, um sich dem sportlich-militärischen Wettkampf zu stellen. Hubert Buck, der Chef der Ertinger Reservisten und sein 60-köpfiges Organisations-Team, werden für einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung sorgen, wobei heuer ein „sehr sportlich-fordernder Parcours“ auf die Reservesoldaten wartet, so der Veranstalter.

Man versuche jedes Jahr, den militärischen Wettkampf so interessant und abwechslungsgreich wie möglich zu gestalten, so Hubert Buck. In diesem Jahr haben die Mannschaften je zwei Umläufe mit einer Gesamtlänge von 18 Kilometern zu absolvieren. Dies natürlich mit Gewehr und voller Ausrüstung. Startpunkt ab 5.45 Uhr bei der Feldscheune in Marbach. Nach Koordinaten müssen die Soldaten elf Stationen anlaufen, „die sich gewaschen haben“,schmunzelt Hubert Buck. Dabei habe man heuer das Schwergewicht auf den Gleichgewicht- und Tastsinn gelegt. Natürlich wird auch wieder mit modernsten Gewehren geschossen, und das Element Wasser wird die Wettkämpfer vor eine ganz neue, ungewohnte Aufgabe stellen. Aber auch ein Sturmangriff auf ein Gebäude gehört zu den Aufgaben, genauso die Bergung von verletzten Kameraden.

Shuttle-Bus zu den Stationen

Wie in jedem Jahr bietet die Reservistenkameradschaft Ertingen die Möglichkeit, dass Besucher mittels Shuttle-Bussen an den elf Stationen den Wettkampf hautnah verfolgen können. Ab 10 Uhr kann der Fahrdienst ab dem Zielort Alte Schule Ertingen in Anspruch genommen werden. Dort wartet auch Feldkoch Thomas Haag mit einem schmackhaften „Hubertus-Topf“ für Soldaten und Besucher auf. Die Frauen der Reservisten bieten Kaffee und Kuchen an. Für die Unterhaltung der Gäste spielt beim Zelt an der Alten Schule der Reservisten-Musikzug Oberschwaben auf. Dort können auch heuer wieder interessante Militärfahrzeuge besichtigt werden.

Gegen 18 Uhr, wenn die Auswertung der 40 Mannschaften mit 120 Soldaten abgeschlossen ist, findet die Siegerehrung statt. Man darf gespannt sein, wer von den Teams diesmal den Siegerpokal mit nach Hause nehmen kann. Im vergangenen Jahr war es erstmals die Hubschrauber-Staffel aus Laupheim, die erfolgreich war.