Reservisten aus Unlingen räumten mal wieder ab

Mit stolz geschwellter Brust durfte das Team der Reservistenkameradschaft Unlingen den Siegerpokal des diesjährigen Infanterietages in Ertingen von Hubert Buck in Empfang nehmen. Souverän gewannen die Unlinger nach einem Jahr mit „Aussetzer“ wieder den Sieger- und Wanderpokal.

Erst vor Kurzem feierte das Unlinger Team seinen bisher größten Erfolg. Bei den Deutschen Meisterschaften der Reservisten holten sie sich die Deutsche Vizemeisterschaft unter 18 angetretenen Teams. Dieser Erfolg kam nicht von ungefähr und setzte eine lange und harte Vorbereitung voraus. Aus dieser Mannschaft heraus trat das Team mit den Reservesoldaten Feldwebel Martin Lohner, Obergefreiter Harald Mors und Obergefreiter Johannes Roth beim 34. Infanterietag in Ertingen an.

Das Team Unlingen I ging frühmorgens auf die erste Etappe des zwei Umläufe umfassenden Parcours. Körperlich top fit war der Mannschaft anzumerken, dass sie unbedingt den Sieg holen wollte. So wurden weite Teile der Stecke im Laufschritt durchgezogen und an allen elf Stationen zeigten Martin Lohner, Harald Mors und Johannes Roth keine Schwächen. Mit 460 Ringen erzielte man beim Schießen zudem den dritten Rang unter den 38 Mannschaften und das Vorgehen bei der Sanstaffel reichte hier zu Platz 12.

Als ob sie es geahnt hätten, hielten die Unlinger ihre Silbermedaille von der Deutschen Meisterschaft in der Hosentasche parat und durften diese verdientermaßen zur Siegerehrung auch umhängen. Als dann der Chef der Ertinger Reservisten, Hubert Buck, verkündete „Platz eins für die RK Unlingen I“, war der Jubel groß bei den drei Soldaten und sie nahmen verdientermaßen den Siegerpokal in Empfang. Mit 2223 Punkten setzten sie sich an die Spitze und hatten gegenüber den Zweitplatzierten, der RAG Bodensee-Oberschwaben, 160 Punkte Vorsprung. Oberst Christian Walkling, Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg, gratulierte der siegreichen Mannschaft und durfte zugleich den Wanderpokal an den Chef von Unlingen I, Martin Lohner, übergeben.

Die Mannschaft Unlingen II mit Eugen Linsenbold, Ralf Hasenmaile und Peter Schönweiler kam auf den 13. Platz.