Rennserie für junge Mountainbiker

Einmal ein Mountainbike-Rennen fahren, einmal sich dem Zweikampf mit anderen Kindern und Jugendlichen auf dem Bike stellen, einmal wie die Großen alles geben. Diesen Wunsch haben viele begeisterte jugendliche Mountainbiker in der Region. Eine Möglichkeit dazu bietet eine Rennserie, an der auch der SV Binzwangen beteiligt ist.

Ein Rennen, das auf die Bedürfnisse der Jugendlichen abgestimmt ist und ihrem Leistungsvermögen entspricht, so etwas gab es bisher in der Region nicht. Die jungen Mountainbiker konnten bisher lediglich bei den regionalen Rennen auf die sogenannte Kurzdistanz gehen oder sich im ungleichen Wettkampf mit den Erwachsenen messen. Ein Engelcup für Kinder und Jugendliche das wäre es doch, war der viel geäußerte Wunsch bei der regionalen Biker Jugend.

Der SV Binzwangen, bei dem das Mountainbiken traditionell hoch im Kurs steht, hat bereits vor Jahren mit der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Mountainbike begonnen. Augenblicklich trainieren hier rund 40 begeisterte Mountainbike Kids aus der gesamten Region in unterschiedlichen Altersklassen. Spätestens mit dem Bau des Pumptracks und des Donau-Bike Campus wurden die optimalen Bedingungen für Mountainbiker geschaffen und so lag es nahe, sich auch mit dem Thema Rennen zu beschäftigen. Seit diesem Jahr ist der Verein mit im Organisationsteam des OMV-Cups. Das steht für Oberschwäbischer Mountainbike Vielseitigkeit Cup und stellt eine kleine Rennserie im Radsportbezirk Oberschwaben-Bodensee dar.

Mit insgesamt fünf Rennen findet am Sonntag, 13. Oktober, das letzte Rennen und somit das Grande Finale in Binzwangen statt. Hier können nochmals Punkte für den Gesamtsieg der Rennserie gesammelt werden; aber auch wer nur einmal Rennluft schnuppern möchte, ist hier richtig. Ein klassisches Jedermann-Rennen eben. Beim sogenannten Pumptrack Vario Race messen sich Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Altersklassen. Die Jüngsten starten in der Klasse U7 und die Ältesten in der Klasse U19. Dabei gilt es je nach Altersklasse in Sechser-Gruppen eine Distanz von 1,2 Kilometer mit technischen Herausforderungen wie den Pumptrack im Sprinttempo zu bewältigen. Je nach Altersklasse muss die Distanz ein- oder zweimal bewältigt werden. Nach der Gruppenphase geht es in eine Zwischenrunde und letztendlich in die Finalläufe. Dem vorgeschaltet ist ein sogenannter Prolog, bei dem im Einzelsprint die Platzierung in der Gruppe ausgefahren wird. Ein Rennprofil, welches den ganzen Tag sowohl für die Teilnehmer als auch die Zuschauer für Spannung sorgen wird.

Klein aber fein so das Motto des SV Binzwangen und so wird im ersten Jahr das Starterfeld auf 120 Starter begrenzt. Die Veranstalter sind sich sicher, dass sie mit dem Rennen mitten ins Herz der regionalen Bikerjugend treffen und wer weiß vielleicht entwickelt sich das Rennen zu einem zweiten Engel-Cup in der Region. Die Anmeldung erfolgt online unter www.sv-binzwangen.de