Reh wird bei Unfall getötet

Den Zusammenstoß mit einem Auto auf der B 311 bei Ertingen hat am Dienstag ein Reh nicht überlebt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 26-Jähriger Autofahrer gegen 20.15 Uhr auf der B311 unterwegs in Richtung Herbertingen. Ein Reh sprang nach dem Tunnel die Straße. Der Mercedesfahrer stieß mit dem Tier zusammen. Dieses wurde dabei getötet. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Riedlingen nahm den Unfall vor Ort auf. Die Beamten besprachen mit dem Fahrer die Gefahren nächtlichen Wildwechsels und klärten über die weitere Vorgehensweise auf.

Die Polizei rät, besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen. Besondere Vorsicht gilt auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Dort ereignen sich häufig Wildunfälle. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Das Tier hat so die Möglichkeit zur Flucht. Mit der Warnblinkanlage werden nachfolgende Autofahrer gewarnt. Für den Hintermann gilt: Sicherheitsabstand einhalten.

Verletzte oder getötete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.