Regenschirm-App und Spickel-Wand

Beim Ideenwettbewerb der Volksbank Bad Saulgau wurde die Klasse 2b der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in der Alterskategorie „Klasse 1 bis 4“ mit insgesamt vier Preisen ausgezeichnet. Eingereicht wurden insgesamt 385 Wettbewerbsbeiträge mit ca. 50 Modellen.

Mehrere Wochen tüftelten und feilten die Zweitklässler im Rahmen des Unterrichts gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Gabriele Blender an diesem Projekt. Ausgehend von Alltagsproblemen, denen die Kinder zuhause oder in der Schule begegnen, wurden Ideen gesammelt und entwickelt, wie man Dinge besser machen kann oder wie Probleme gelöst werden können. Am Ende konnten die Schüler insgesamt sieben Erfindungen und Modelle, die sie in Gruppen entwickelt und gebastelt hatten, beim Ideenwettbewerb der Volksbank Bad Saulgau einreichen.

Die Mühe und das Warten haben sich gelohnt. Bei der Siegerehrung im Stadtforum Bad Saulgau wurde die Klasse mit einem zweiten Platz in der Kategorie „Beste Klasse“ belohnt.

In der Kategorie „Beste Idee“ konnten gleich zu Beginn der Preisverleihung zwei Gruppen der Klasse 2b strahlen: Marie Naumann, Larissa Buck und Pia Behm erfanden einen umweltfreundlichen, nachfüllbaren „Zahnpasta-Spender", für den sie mit dem dritten Platz ausgezeichnet wurden. Einen „Regenschirm-Piepser“, der per App auf dem Handy mit einem Signalton ein Vergessen desselben im Schirmständer verhindern möchte, entwickelten Jan Siebenrock, Niklas Zimmermann und Aaron-Dave Heidrich. Mit dieser Idee erreichten die Schüler einen hervorragenden zweiten Platz.

Das „Beste Modell“, so fand jedoch die Jury, ist ein „Sichtschutz an Schultischen“, den die Kinder Lina Osswald, Ida Diesch sowie Ares Bohner als Wettbewerbsbeitrag einreichten. Unterstützt von den Eltern und Großeltern, wurde das Modell zuhause entworfen und gebaut. Der Sichtschutz kann unproblematisch und schnell an jedem Schultisch angebracht werden und verhindert so das „Abspickeln“ bei Klassenarbeiten und Lernkontrollen.

Die 19 Schülerinnen und Schüler freuten sich am Ende unbändig über ihre ausgezeichneten Erfindungen und Ideen und nahmen das stolze Preisgeld von insgesamt 480 Euro für die Klassenkasse jubelnd in Empfang.