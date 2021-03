Vergessenes Essen hat für einen Feuerwehreinsatz am Montag in Ertingen gesorgt. Gegen 8.30 Uhr löste der Rauchmelder in der Straße Höhenblick aus, weil eine Frau Essen auf den eingeschalteten Herd gestellt hatte. Danach hatte sie die Wohnung verlassen, dass Essen fing an zu qualmen. Die Nachbarn riefen die Feuerwehr, die dafür sorgte, dass das Essen vom Herd kam und die Wohnung lüftete. Ein Sachschaden entstand nicht.