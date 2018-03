Rathaus und Bauhof werden saniert

Der Ertinger Gemeinderat hat zwei Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und Sanierungen zugestimmt. Dies betrifft das Rathaus und den Bauhof.

Am Rathaus ist vor allem das Streichen der Holzfenster und damit verbunden die Instandsetzung der Fenster in Form von Einstellungen und Einbau zusätzlicher Dichtungen erforderlich. Auch die Fassade bedarf dringend eines neuen Anstrichs, was sich durch die Anbringung eines Gerüstes für die Sanierung anbietet. Letztmals wurden im Jahr 2011 das Gebäude und die Fenster gestrichen. Für diese Maßnahme werden 85 000 Euro veranschlagt, die im Haushalt in diesem Jahr eingestellt sind. Eine weitere Sanierung betrifft das Bauhofgebäude. Auch hier sind verschiedene Anstricharbeiten, darunter auch die Fassade, geplant. Ferner sind Ausbesserungs- und Abdichtungsarbeiten vor allem im Sockelbereich vorgesehen. Die Kosten für diese Maßnahme sind mit 51 000 Euro veranschlagt. Zudem wurde das Planungsbüro Schirmer und Partner mit der Ausschreibung und Bauüberwachung der beiden Maßnahmen beauftragt.

In Erisdorf werden Kanalschäden behoben

Nach einem Beschluss des Gemeinderats sollen in der Gesamtgemeinde Ertingen die Kanalsanierungen abschnittsweise durchgeführt werden. Das betrifft vor allem Schäden mit den Zustandsklassen ZK 5 und ZK 4, also die Kanäle mit den größten Beschädigungen. Nachdem nun diese Sanierung im Ortsteil Binzwangen abgeschlossen ist, sollen nun in Erisdorf die Kanalschäden im laufenden Jahr behoben werden. Dies betrifft eine Kanallänge von rund 1700 Metern, was Kosten in Höhe von 125 000 Euro verursachen wird. Der Gemeinderat hat zudem das Ingenieurbüro Schwörer aus Altheim mit der Durchführung der erforderlichen Planungsleistungen beauftragt.

Neuer Schlepper für den Bauhof

Der seit 14 Jahren auf dem Bauhof eingesetzte Kubota-Kleinschlepper ST 35 soll durch eine neue Maschine derselben Marke ersetzt werden. Auch die dazugehörenden Anbaugeräte wie Schneepflug, Anbaustreuer sowie ein Rasen-/Laubaufnahmegerät zeigen nach 25 und mehr Jahren im Einsatz ebenfalls große Verschleißerscheinungen. Reparaturen wären nur mit großen finanziellen Aufwendungen möglich. Die Kosten für das Gesamtpaket Traktor/Maschinen beläuft sich auf 46 500 Euro, wobei hier die Inzahlungnahme diverser Altgeräte schon mit eingerechnet sind. Die Verwaltung wurde beauftragt, bei drei Fachhändlern ein Angebot einzuholen und dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zu erteilen.

10 000 Euro für Containerstandplätze

In der Fragestunde brachte Oliver Weigand das Thema Standort Container an der B 311 zur Sprache. Neben der Verschmutzung geht es hier auch um die Befestigung des Platzes. Wie Ortsbaumeister Manfred Fiederer ausführte, sind hier 10 000 Euro im Haushalt eingestellt, um die beiden Plätze, Ertingen und Binzwangen, zu befestigen. Ob die wilden Ablagerungen und die „Sauereien“ dadurch besser werden, bleibe abzuwarten. Max Miller wies auf die Straßenschäden auf der Strecke Binzwangen - Erisdof - Neufra hin. Auch hier bleibe man am Ball und das Unternehmen „Albrand“ habe die Schäden „auf dem Schirm“, so Fiederer.