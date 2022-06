Radtour rund um den Bussen

Die Ortsgruppe Ertingen des Schwäbischen Albvereins bietet eine Tagesradtour „rund um den Bussen“ an. Sie findet statt am Sonntag, 12. Juni. Gastradler, die diese Tour gerne mitradeln möchten, sind laut Mitteilung willkommen. Gestartet wird um 10 Uhr an der Kultur- und Sporthalle in Ertingen. Ein Rucksackvesper soll mitgebracht werden. Auch eien Einkehr ist geplant. Geradelt wird überwiegend auf geteerten Wirtschaftswegen. Über die knapp 60 Kilometer lange Strecke verteilt sind um die 400 Höhenmeter zu bewältigen. Bei Regen findet die Radtour nicht statt.