Rabattaktion führt zu Verkehrschaos

Eine Rabattaktion hat am Donnerstag in Ertingen kurzzeitig für ein Verkehrschaos gesorgt. An der neuen HEM-Tankstelle im Gewerbegebiet konnten die Autofahrer für eine Stunde ihre Tanks günstig vollmachen. Der Treibstoff kostete von 9 bis 10 Uhr nur 99 Cent den Liter.

Diese Aktion wurde einen Tag vorher breit gestreut – und hat dementsprechend viele Sparwillige angelockt. „Es war sehr viel los“, sagt die Pächterin der Tankstelle, Rabiya Özkan. Zeitweise staute sich die Autoschlange zurück bis in den Kreisverkehr und die Ortsdurchfahrt Ertingen sowie auf der anderen Seite von der Abbiegespur der B311 bis zur Tankstelle.

Die Verkehrssituation führte dazu, dass Autofahrer die Polizei riefen. Aufgrund des Andrangs wurde die Aktion bis um 10.15 Uhr ausgedehnt. Aber danach galten wieder die anderen, etwas höheren Preise...