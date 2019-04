Prognostizierte Erträge liegen 2019 unter Vorjahre

Zustimmung hat der von Ertingens Kämmerin Elisabeth Haupter in der Ratssitzung vorgelegte Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Wasserwerk gefunden, der auch die Mittelfristiger Finanzplanung enthält. Im Erfolgsplan werden Erträge und Aufwendungen in Höhe von 459 600 Euro ausgewiesen. Beim Vermögensplan werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1 224 700 Euro festgesetzt. Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen beziffern sich auf 789 000 Euro.

Inzwischen sind die Verlustvorträge durch die guten Vorjahresergebnisse ausgeglichen und eine Absicht, Gewinne zu erzielen, ist in der Betriebssatzung nicht verankert. Die Summe der Erlöse mit 459 600 Euro halten sich mit den Kosten in gleicher Höhe die Waage. Das veranschlagte Gebührenaufkommen beinhaltet keinen Gewinnzuschlag. Die Wassergebühren mit 409 000 Euro sind die Haupteinnahmequelle des Versorgungsunternehmens. Sonstige Erträge sind mit insgesamt 50 600 Euro veranschlagt. Den Erlösen stehen Kosten für Materialaufwand mit 153 000 Euro und Fremdkapitalzinsen mit 29 000 Euro gegenüber.

Im Vermögensplan stehen Finanzierungsmittel in Höhe von 1 224 700 Euro zur Verfügung. Diese setzen sich aus Landeszuweisungen für die Wasserverbundleitung mit 293 200 Euro und Krediteinnahmen mit 789 000 Euro zusammen. Damit sollen neue Wasserleitungen mit 72 500 Euro und Erneuerungen mit 200 000 Euro finanziert werden. Darüber hinaus ist der Investitionskostenanteil der Gemeinde mit 600 000 Euro für die Wasserverbundleitung Ertingen-Riedlingen mit einer Gesamtsumme von 1,8 Millionen Euro zu bezahlen. Für Investitionen im Bereich Pumpwerk und Brunnen sind 95 000 Euro veranschlagt. Zudem wird eine ordentliche Tilgung von Krediten für die Neuverschuldung in Höhe von 146 100 angestrebt. Lagen die Schulden des Eigenbetriebes Wasserwerk bei 1,07 Millionen Euro (199 Euro/Einwohner), wird sich der Schuldenstand bis Jahresende voraussichtlich bei etwa 1,66 Millionen Euro (308 Euro pro Einwohner) einpendeln.