Prinzessinnenkleider bleiben en vogue

Beim nächsten Frühlingsmarkt in Erisdorf ist auch Anja Woßmann wieder mit von der Partie. Ihre selbstgefertigten Kleidungsstücke sind gefragt, auch wenn niemand sie tragen kann. Ihre Zielgruppe sind Puppenmuttis – und deren Eltern oder Großeltern.

Die gelernte Büro- und Einzelhandelskauffrau hat erst vor ein paar Jahren ihr „Händchen“ für Näharbeiten entdeckt. Nachdem 2004 bei ihr Krebs diagnostiziert wurde, musste sie ihre Arbeitsstelle aufgeben. „Ich bin von 100 auf Null gefallen“, sagt sie heute. Als sie ihrem Patenkind eine Puppe schenken wollte, habe sie festgestellt, wie teuer Puppenkleider sind, und sich deshalb selbst an die bis dahin völlig ungewohnte Arbeit gemacht. Nach einer Anleitung habe das ganz gut funktioniert. Vor allem: „Ich habe gemerkt, das macht richtig Spaß.“ Und sie könne dabei komplett abschalten und entspannen. Puppenkleider wurden zu ihrem Hobby. Nach weiteren Schnittmustern entstanden Kleider, Hosen und Pullis im Kleinstformat – für Puppen eben. Bald hatte Anja Woßmann ein stattliches Arsenal von rund 100 Kleidungsstücken genäht, die sie erstmals beim Flohmarkt in Saulgau feilbot. Mit großartigem Erfolg: „Die Leute haben mir die Sachen aus der Hand gerissen.“ Das gab zusätzlichen Ansporn, weiterzunähen: „Der Verkauf ist eine Bestätigung, dass man es richtig gut gemacht hat.“ Mittlerweile ist die Erisdorferin regelmäßig auf den Weihnachtsmärkten in Riedlingen, Erisdorf und Mengen präsent, seit drei Jahren auch auf dem Riedlinger Gallusmarkt. Da seien ihre Puppenkleider auch „super angekommen.“ Ihr Mann, ein gelernter Schreiner, hat ihr eine mobile Markthütte gebaut, mit der das Sortiment bequem transportiert werden kann. Vor allem ist die Hütte auch mit einer elektrischen Heizung ausgestattet: „Ich bin wohl die einzige auf dem Markt, die es warm hat.“ Und sie habe nicht den Aufwand des Auf- und Abbaus.

Ein Aufwand ist dagegen die Herstellung der Puppenkleider. Die Stoffe bezieht Anja Woßmann vom Stoffmarkt im holländischen Sittard. Die regelmäßigen Besuche bei ihrer Schwester, die nahe der Grenze wohnt, nutze sie für Materialeinkäufe: „Das sind wunderschöne Stoffe – und günstig sind sie auch.“ Gelegentlich bekomme sie auch Stoffe aus dem Bekanntenkreis geschenkt. Die Arbeit beginnt dann mit dem Zuschneiden: „Das ist das Schlimmste, das einzige, was ich nicht gerne mache.“ Deshalb sehe sie dabei auch gerne fern. Der Spaß beginnt dann, wenn sich Anja Woßmann im Arbeitszimmer an ihre Maschinen setzt. Zu ihrem Werkzeug gehören eine Computernähmaschine, eine mit Starkstrom betriebene Bündchenmaschine und eine Overlock, die gleichzeitig schneidet und näht. „Eine Stickmaschine fehlt noch – die ist mir aber zu teuer.“ Seit die Woßmanns vor vier Jahren von Neufra ins neue Haus in Erisdorf umgezogen sind, hat die Näherin mehr Platz für ihr Hobby. Ein Raum dient als Lager, in dem derzeit rund 1000 Kleidchen, Hosen, Pullis und Accessoires auf den nächsten Markt warten. Bei Anja Woßmann gibt es immer alles in fünf Hauptgrößen, von 24 bis 45. Sobald der Sohn ausgezogen ist, will sie sein Zimmer als Ausstellungsraum nutzen.

Trends und Dauerbrenner

Vor drei Jahren, erinnert sie sich, seien Eisköniginkleider ungeheuer gefragt gewesen: „Ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen.“ Beim Merchandising für die Figur waren Kleider offenbar nicht vorgesehen. Derzeit gefragt seien Einhörner in allen Variationen – und immer noch die „Hello-Kitty“-Serie. Die Prinzessinnenkleider sind ein Klassiker und Dauerbrenner unter den Puppenoutfits. Wegen der aufwendigen Herstellung seien diese mit 20 Euro die teuersten. Um die zwei Stunden, schätzt sie, arbeite sie im Schnitt an einem Kleidungsstück. Was sie gar nicht mache, seien Kleider für Barbie-Puppen. Die seien extrem klein und im Handel sehr billig: „Da lohnt der Aufwand nicht.“

Ansonsten nimmt Anja Woßmann auch immer wieder Auftragsarbeiten an, unter anderem von Kunden, die sie auf dem Markt kennengelernt hat. Es seien immer wieder auch Erwachsene, die ihren alten Puppen aus Kindertagen ein neues Outfit gönnen. Für eine ehemalige Schulkameradin habe sie deren Stofftiere neu eingekleidet. Und für die Narrenzunft näht sie Häser. Anja Woßmann freute sich aber auch, als kürzlich zwei kleine Mädchen aus dem Ort mit ihren Puppen im Arm an der Tür standen und einen Blick auf die Kollektion werfen wollten. Auch am Marktstand kann sie sich gut amüsieren, wenn die junge Kundschaft das Sortiment fachkundig begutachtet. Für Heiterkeit sorgt immer wieder auch Anja Woßmanns Yorkshire-Terrier Paul, der beim Weihnachtsmarkt zum Beispiel im Rentier- oder Nikolauskostüm Furore macht. Und an der Fasnet sind Frauchen und Hund gerne im einheitlichen Outfit unterwegs.

Derzeit ruht die Arbeit in der Nähstube. Nach der Fasnet beginnt für Anja Woßmann wieder die Saison. Der nächste Termin ist der Erisdorfer Frühlingsmarkt am 6. April.