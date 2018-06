Pius Rauscher zum Ehrensänger ernannt

Zur Hauptversammlung des Ertinger Chors Dream & Harmonie hat Vorsitzender Herbert Sontheimer neben zahlreichen Mitgliedern auch zwei Jugendvertreter und den stellvertretenden Bürgermeister Uli Ocker begrüßt.

Sontheimer ließ das vergangene Jahr mit seinen großen Aktivitäten Revue passieren. Die 24 Mitglieder von Dream & Harmonie absolvierten 45 Singstunden und sechs Auftritte, meist gemeinsam mit den Jugendlichen vom Chor, den Young Dreams. In den drei Kinder- und Jugendchorgruppen singen insgesamt 43 Kinder und Jugendliche. Vieles werde gemeinsam gemacht, und so bereite man nun schon das Kindermusical „Arche Noah“ vor.

Der Vorsitzende war mit seiner Truppe rundum zufrieden, ob zum Singen oder zum Arbeitseinsatz – es waren immer alle zur Stelle. Besonders hob er das 15-jährige Bestehen hervor, das der Chor 2014 mit vielen befreundeten Chören feierte. Auch das Tandem-Singen des Chorverbandes Donau-Bussen habe der Chor wieder ausgerichtet, weil es der Vorstandschaft ein Anliegen sei, die Erwachsenenchöre mit den Jugend- und Kinderchören zu vernetzen.

Nach dem Totengedenken und dem Lied „Da Pacem Domine“ folgte der Bericht der Schriftführerin Alexandra Hepp, begleitet von einem sehr schön gestalteten Protokollbuch, das jedes Mitglied noch einmal zurückdenken lies.

Weiter ging es mit dem sehr detaillierten und genauen Kassenbericht von Simone Erath. Die Kassenprüferinnen Gabi Voggel und Claudia Buck bestätigten der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung.

Interessant waren auch die Berichte der Chorleiterinnen. Anna Eisele, die seit kurzem ihre Chorleiterprüfung C2 abgelegt hat, berichtete von der Little-Dreams-Gruppe, in der Sechs- bis Zwölfjjährige singen. Sonja Jovanovic berichtete von den Kleinsten im Chor, den Mini Dreams (drei bis sechs Jahre). Sie leitet die Gruppe zusammen mit Christine Kuducovic.

Etwas ausführlicher war der Bericht von Regina Wiedergrün, der Chorleiterin von Dream & Harmonie und der Jugendgruppe Young Dreams. Man merkte ihr sichtlich an, dass es großen Spaß machte mit den beiden Chorgruppen zu arbeiten. Sie wünschte sich, dass der Donnerstag dem Chorsingen gehört und immer alle Mitglieder pünktlich anwesend sind. Als besonders wichtig sieht die Chorleiterin die Jugendarbeit an.

Drei Jugendleiter ausgebildet=

Im vergangenen Jahr konnte der Verein mit Anna Eisele, Alicia Schirmer und Kathrin Anliker drei Jugendleiter beim Oberschwäbischen Chorverband ausbilden lassen. Eisele und Anliker haben den Vizechorleiterkurs beim Donau-Bussen-Chorverband absolviert. Darüber hinaus hat Eisele die Chorleiterprüfung C2 an der Jugendakademie in Trossingen abgelegt. Die Entlastung der Vorstandschaft nahm Uli Ocker gekonnt und in seiner gewohnt freundlichen Art vor.

Für lückenlosen Singstundenbesuch wurden fünf Personen mit einem Präsent geehrt: Herbert Sontheimer, Hedwig Schirmer, Renate Ostermann, Simone Erath und Renate Binder. Eine besondere Ehrung erhielt das Gründungsmitglied Pius Rauscher. Er wurde an diesem Abend zum Ehrensänger ernannt. Mit dem Lied „Wir schaun noch einmal, hinunter ins Tal“ bedankte sich der Chor für sein großes Enagement.