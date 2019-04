Pfarrerin wechselt von Ravensburg nach Ertingen

Für Julia Kaiser geht es jetzt ans Kofferpacken. Die evangelische Vikarin hält heute ihren letzten Gottesdienst in der Ravensburger Weststadt. In den nächsten Tagen steht dann der Umzug nach Ertingen an, wo sie ab 20. Mai die vakante Pfarrstelle besetzen wird, zunächst als Vikarin und nach der Ordination im September als Pfarrerin für Ertingen und Dürmentingen.

Sie habe „heimlich“ bei Spaziergängen schon die Örtlichkeiten erkundet, verrät sie im Gespräch: „Es ist ein sympathischer Ort. Er gefiel mir auf den ersten Blick.“ Und die ersten Gespräche mit den Kollegen Anne und Theo Mielitz hätten ihr Mut gemacht. Die Kirchengemeinde ist für die 31-Jährige mehr als gemeinsam Gottesdienste zu feiern. Es sollte ein Zuhause sein, wo man Freunde trifft und eine gute Gemeinschaft pflegt – „mit allen Brüchen, die man mitbringt.“

Missionarin auf Zeit

Ihr eigenes Leben hat solche Brüche aufzuweisen. An den neuen Wirkungsort bringt die Alleinerziehende vier Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren mit – durchaus eine Herausforderung, wie sie einräumt. In Friedrichshafen „sehr katholisch aufgewachsen“, ist sie der evangelischen Kirche erst beigetreten, nachdem sie in Tübingen ihr Studium der evangelischen Theologie aufgenommen hatte. Sie habe sich auch eine Tätigkeit in der katholischen Kirche als Pastoralreferentin oder sogar als Ordensschwester vorstellen können. Für ein Jahr ging sie zunächst als Missionarin auf Zeit nach Kamerun, ehe sie sich für den Beruf der Pfarrerin entschied.

Die Ökumene ist ihr ein besonderes Anliegen: „Ich habe große Lust, kirchengemeisam zu denken.“ Sie schätze die Vielfalt unter den Christen, die viel voneinander lernen könnten. Sie bringe nach Ertingen kein fertiges Konzept, aber einige Talente mit: „Ich arbeite zum Beispiel gerne mit Kindern, Jugendlichen und Familien zusammen. Ob in Ertingen dafür Bedarf ist, wird sich zeigen.“ Für Kinder hat Julia Kaiser ein Buch geschrieben, das noch der Veröffentlichung harrt: „Kannst du mir sagen, wo Gott wohnt?“ Darin gehe es um ein Mädchen auf der Suche nach Gott. „In Geschichten kann man Botschaften am besten rüberbringen“, hat Julia Kaiser festgestellt.

Selbst bezeichnet sich die Vikarin als lebenslustigen und optimistischen Menschen, kreativ-chaotisch und bewegungsfreudig. Sie wisse gutes Essen und leckeren Wein zu schätzen, liebe gute Gespräche und Begegnungen. Ansonsten male sie gerne, spiele Klavier und singe in verschiedenen Bands.

Die Pfarrstelle in Ertingen tritt Julia Kaiser als „Pfarrerin z. A.“ zunächst für drei Jahre an. Dann entscheide sich, ob es eine ständige Pfarrstelle wird – was sie sich gut vorstellen könne: „Ich habe kein großes Interesse, mit den Kindern noch oft umzuziehen.“

Bereits nach drei Jahren ist im Januar Kaisers Vorgängerin in Ertingen, Cornelia Schmutz, verabschiedet worden.