Pfarrer versucht an Geld zu kommen

„Wir haben bewusst dieses Stück von Bernd Gombold genommen, weil wir überzeugt davon sind, dass dies für die Theaterbesucher eine riesen Spaß sein wird“, ist sich Oliver Weigand sicher. Er, der seit 1998 die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Ertingen leitet, kann wieder aus dem Vollen schöpfen, denn neben einem festen Stamm von Laienschauspielern kommen junge Akteure dazu. Elf Schauspieler verlangt der Schwank in drei Akten und schon bei den Proben war zu sehen, dass die Rollenverteiliung auf sie maßgeschneidert ist. So darf man sich jetzt schon freuen, wenn die sechs Frauen und fünf Männer in der Ertinger Kulturhalle den Schwank "Dem Himmel sei Dank" unter der Regie von Ruth Munding auf die Bühne bringen.

Das Lustspiel in drei Akten erzählt von den Versuchen eines Pfarrherrn (Oli Weigand), den man an sich für einen soliden Mann Gottes hält. Er braucht Geld für die Renovierung seines Gotteshauses. Dabei sind ihm alle mehr oder weniger legalen Mittel recht. Es wird gezockt, Hochprozentiges destiliert und auch ein Zimmerservice angeboten, der ihm noch kräftig aufstoßen wird. Kein leichtes Spiel dabei hat der etwas arbeitsscheue Mesner (Urban Diesch). Wohl des Kartenspiels und auch Hochprozentigen zugetan, ist es vor allem seine resolute Ehefrau (Elke Schenzle), die ihn mehr als auf Trab hält. Doch dann taucht sie auf, die Pfarrhaushälterin (Julia Diesch). Ihre erste und wichtigste Aufgabe: Dem Pfarrer nach einem riesigen Saufgelage die Leviten zu lesen und ihn wieder auf den Pfad der Tugend zu bringen.

Auch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende (Stefanie Gulde) mischt kräftig mit und sollte eigentlich auch Geld für die Kirchenrenovation eintreiben, braucht aber Moneten für ihre Wiederwahl in das kirchliche Gremium. Dafür setzt sie unkonventionelle Mittel ein. So steckt sie ihre Nichte (Sarah Neubrand) ins Kloster, um bei den Kirchenschäflein zu punkten. Zur Läuterung sollte sie aber zuerst ein Praktikum im Pfarrhaus absolvieren. Dies kommt ihrem Geliebten (Benjamin Christ) gerade Recht. Der Zimmerservice im Pfarrhaus läuft inzwischen wie geschmiert. Eine illustre Gesellschaft kommt dort unter, so auch eine Aerobic-Lehrerin (Sabrina Gotterbarm), eine Handarbeitslehrerin (Martina List) und auch ein Heiratswilliger (Stefan Klekler). Schon diese Besetzung zeigt, dass es drunter und drüber geht.

Es wird turbulent

Dann nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf. Der Domkapitular (Uli Ocker) persönlich taucht auf und dann geht es zur Sache. Was der Dorfgeistliche alles angestellt hat, um Geld auf zu treiben und auch alle weiteren Eskapaden, die sich darum spinnen, geht ihm gewaltig gegen den Strich. Er wollte am Sonntag bei der Predigt daraufhin eigentlich die Versetzung des Ortsgeistlichen verkünden. Wollte. Denn jetzt zeigt sich einmal mehr die Bauernschläue des ganzen Teams. Verwechslungen, Intrigen, Notlügen, alles überschlägt sich. Selbst der Domkapitular kommt dabei etwas unter die Räder. Am Ende aber sind alle Probleme gelöst, mit welchen Mitteln auch immer: Dem Himmel sei Dank.