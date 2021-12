Ortsgruppe Ertingen blickt positiv in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorsitzender Peter Rauch von der DLRG OG Ertingen konnte bei der Hauptversammlung zahlreiche Gäste begrüßen. Besonders begrüßte er den Bürgermeister der Gemeinde Ertingen, Jürgen Köhler, sowie den stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Ertingen, Armin Schirmer.

Nachdem die Tagesordnung verlesen war, folgten die Berichte der einzelnen Ressorts. Vorsitzender Rauch erwähnte in seinem Bericht, wie wichtig die Kameradschaft in einem Verein ist. Kameradschaft heißt, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einem Verein in humanitärer Weise zusammen zu halten und zu versuchen, das Freizeitangebot sinnvoll zu nutzen. Peter Rauch zeigte sich sehr glücklich, dass es nach der coronabedingten Schließung des Ertinger Schwimmbades nun wieder möglich ist, den Kindern eine entsprechende Schwimmausbildung anbieten zu können. Somit kann die DLRG OG Ertingen wieder satzungsgemäß ihre Aufgaben erfüllen.

Der Vorsitzende dankte der Gemeinde Ertingen für die Nutzung des Schwimmbades sowie dem Zweckverband Schwarzachtalseen für die jährliche Zuwendung. Zudem bedankte er sich bei allen Vorstandsmitgliedern, Ausbildern, aktiven Rettungsschwimmern, Bootsführern und Rettungstauchern, die trotz der schwierigen Zeiten die Aufgaben der DLRG nicht aus den Augen verloren haben.

Danach folgte der Kassenbericht von der Kassiererin Monika Gulde. Die Kassenprüfer Hermann Buck und Lothar Wagner hatten nichts zu beanstanden und schlugen die Entlastung der Kassiererin vor.

Die technische Leitung hielt in ihrem Bericht einen Rückblick über die Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Trotz coronabedingter Einschränkungen konnten im vergangenen Jahr fünf Kinder das RSA Bronze, fünf Kinder das RSA Silber, vier Kinder das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze und sechs Kinder das Deutsche Schwimmabzeichen Silber ablegen. Ebenfalls haben 23 Teilnehmer den Erste-Hilfe-Lehrgang bestanden. Auch unsere Ausbilder konnten sich entsprechend fortbilden. Zwei Ausbilder konnten ihren Lehrschein auffrischen, ein Ausbilder wurde im Katastrophenschutz entsprechend geschult und drei Teilnehmer konnten den Sanitätslehrgang C ablegen.

Die Jugendleitung berichtete über die eingeschränkten Aktivitäten des vergangenen Jahres. Unter anderem konnte die Wettkampfgruppe noch an einem Vergleich in Lippstadt teilnehmen. Während der Pandemie wurden mit den Kindern online Spiele, Bastelaufgaben bzw. Kreuzworträtsel gelöst.