Ohne Schutzkleidung gestürzt

Äußerst schmerzhafte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer in Ertingen bei einem Sturz zugezogen. Der 20-Jährige war nur mit kurzen Hosen äußerst leicht bekleidet, als er am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr an der Ecke Eisenbahnstraße/Bahnhofstraße mit seiner KTM zu Fall kam und sich dabei mehrere Schürfwunden an Schulter und Knie zuzog. Wegen einer querenden Katze hatte er stark gebremst, geriet ins Schleudern und fiel. Neben den Schürfwunden hat er sich dabei auch ein Handgelenk gebrochen.