Neuer Wohnraum in zentraler Lage

Das Ertinger Bauunternehmen Fensterle hat mit den Arbeiten für eine Mehrfamilienwohnanlage in der Trockenhausstraße in Ertingen begonnen. Dort entstehen 15 Wohneinheiten mit 20 Tiefgaragen- und fünf Außenstellplätzen. Zum obligatorischen Spatenstich hatten sich neben Vertretern des Bauunternehmens und am Bau Beteiligten auch die neuen Wohnungsinhaber und Nachbarn eingefunden, um miteinander auf den Bau der zwei stattlichen Gebäude in zentraler Ortslage anzustoßen.

Hier, in der Heimat des Bauunternehmens Fensterle, ein Mehrfamilienhaus zu errichten, sei schon etwas ganz Besonderes, so Frank Schulz, von der Geschäftsführung des Bauunternehmens. Man demonstriere damit auch die Verbundenheit zur Gemeinde, zu den Käufern und nicht zuletzt auch zu den Nachbarn. Dass Wohnraum in Ertingen rar sei, ist hinlänglich bekannt und so sei man im vergangenen August mit ersten Überlegungen und Vorplanungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde gestartet. Im Februar lag dann das Baugesuch des Wohnkomplexes vor, den Architekt Frank Schirmer entworfen hatte. Der Gemeinderaterteilte bereits einen Monat später die Baugenehmigung.

. In der Trockenhausstraße entstehen somit zwei einzelne Gebäude mit insgesamt 15 Wohnungen inclusive Tiefgaragen- und Außenstellplätzen. Die Wohnungen sind alle barrierefrei und mit Aufzug erreichbar. Die Wohnflächen variieren zwischen 57 bis 168 Quadratmetern. Etwas mehr als die Hälfte der Wohnungen sind bereits verkauft und weitere Anfragen liegen vor.

„Ertingen freut sich, dass ein solcher Bau in so zentraler Lage entsteht“, sagte Ertingens Bürgermeister Jürgen Köhler. Es sei bekannt, dass Wohnraum in Ertingen gefragt sei, wobei auch ältere Einwohner solch ein ortsnahes Wohnen bevorzugen, wie es die Anlage in der Trockenhausstraße bietet.

Die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern sei ohnehin ein Trend. Köhler zeigte sich überzeugt, dass die Wohnungen bald verkauft seien. Geplant ist der Bezug der 15 Wohneinheiten im November 2020 „und wir sind optimistisch und zuversichtlich, dies zu schaffen", so Frank Schulz.