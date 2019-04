Neue Unterkunft für Badeaufsicht

Die Unterkunft für den Schwimmmeister an den Schwarzachtalseen besteht derzeit aus einer „besseren Gartenhütte“ – so zumindest sieht es Herbertingens Bürgermeister Magnus Hoppe, Vorsitzender des Zweckverbands Schwarzachtalseen. Die Funktion des Baus entspreche nicht mehr den Anforderungen und sei zudem nicht einbruchsicher. Bei ihrer Versammlung suchten die Mitglieder des Zweckverbands nach Lösungen.

Die „verbogene Kiste“, so Bademeisterin Petra Gommeringer, in der sich auch diversen Bewohner eingenistet haben, entspreche nicht mehr den Vorschriften vor allem im Sanitärbereich. Kein fließendes Wasser, kein Stromanschluss, beengte Verhältnisse und fehlender Lager- und Büroraum, dazu spartanisches Mobiliar, das auf beengtem Raum untergebracht sei, so die Schwimmmeisterin.

Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer aus Herbertingen hatte sich dazu schon Gedanken gemacht und den Mitgliedern der Verbandsversammlung einen ersten Planentwurf vorgelegt. Nach seinen Vorstellungen könnte ein massives Gebäude mit den Maßen sechs auf sechs Meter und Pultdach die Lösung sein. Der größte Raum wäre für das Aufsichtspersonal vorgesehen, das durch eine Eckverglasung einen entsprechenden Ausblick erhält. Dazu käme noch ein Sanitätsraum sowie eine Nasszelle mit Toilette, Waschbecken, eventuell Dusche und Platz zum Umkleiden. „Alles in allem sind wir hier gleich bei 100 000 Euro“, so Pfeifer. Vor allem sei die Stromzuführung ein Problem, was entsprechende Kosten verursacht.

Die Verbandsvertreter waren sich alle einig, dass hier etwas passieren müsse, um diese nicht zufriedenstellende Unterkunft für das Aufsichtspersonal zu ändern. Dazu wurde Rudolf Pfeifer beauftragt, auch Alternativen, eventuell eine Containerlösung, zu suchen. Ebenso erhielt er den Auftrag, die Planungen für das neue Schwimmmeisterhaus aufgrund der vorgelegten Entwurfsskizze und den eingegangenen Anregungen der Mitglieder im Zweckverbandsausschuss Ertingen-Herbertingen einzuarbeiten. Die Umsetzung dieses Zweckbaus an den Seen am selben Standort wie bisher ist für das Jahr 2020 vorgesehen.