Neue Skisaison kann beginnen

Die Skizunft Ertingen ist bereit für die neue Saison. Nach der gut besuchten Skibörse haben nun mehr als 50 Übungsleiter im Stubaital an der Einweisung für den kommenden Skikurs im Januar teilgenommen. Mit vier Ausbildern im Bereich Ski haben sie Themen wie Lerntypen, Korrekturen oder die Merkmale des hochwertigen Kurvenfahrens erarbeitet, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Im Bereich Board waren zwei Ausbilder dabei, in deren Gruppen unter anderem Grundposition und Freestyle auf dem Programm standen. Der Skikurs findet am 3., 4., 6. und 10. Januar statt. Saisoneröffnungsfahrt am Stubaier Gletscher ist am Samstag, 13. Dezember. Information und Anmeldung: www.skizunft-tsvertingen.de Foto: Skizunft