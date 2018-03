Nachwuchs bei den Kängurus

Herbert Dirlewanger aus Ertingen ist Australien-Fan seit Jugendtagen. Bereits sechs Mal reiste er auf den kleinsten Kontinent der Erde. Seitdem habe er einen Australien-Tick, sagt er von sich selbst. Er beschloss ein kleines Stück Australien nach Oberschwaben zu holen und Kängurus zu züchten. Vor fünf Jahren begann er seine Zucht mit fünf Tieren. Heute hat Dirlewanger eine Herde mit 14 Kängurus. Vor fünf Monaten sind vier Junge zur Welt gekommen, die noch die meiste Zeit im Beutel ihrer Mütter sitzen.

Dirlewangers Kängurus sind Rock Wallabys, was übersetzt Stein- oder Felskänguru heißt. Sie kommen überwiegend in Süd-Australien und Tasmanien vor. Es gefällt ihnen aber auch im Gehege in Ertingen. „Man braucht nicht viel, um diese Tiere zu halten“, sagt Dirlewanger. 100 bis 150 Quadratmeter Platz, einen zwei Meter hohen Zaun, Heu, Gras und Pellets. Und Blätter der Trauerweide sind eine Spezialität für die kleinen Hüpfer. Der Ertinger züchtet die Tiere aus Spaß an der Freude, nicht wegen des Fleisches. Er würde sie auch verkaufen, aber nicht einzeln, weil sie Herdentiere sind. Ein Männchen kostet etwa 150, ein Weibchen 800 Euro. Und nur in gute Hände, das verstehe sich von selbst.

Und als Besucher ist man ganz entzückt, wenn sich die goldigen Tierchen auf die Hinterbeine und den Schwanz setzen, mit den Händen einen Ast festhalten und die Blätter abknabbern.

Seit Kurzem gibt es wieder Nachwuchs im Ertinger Gehege. Vier Junge sitzen in den Beuteln ihrer Mütter. Bei der Geburt waren sie etwa einen Zentimeter groß und sahen eher einem Gummibärchen als einem Känguru ähnlich. Zwischen vier und fünf Monate alt sind die Kleinen und schon mächtig gewachsen. Dirlewanger kennt seine Tiere alle mit Namen. Rose, Elly, Kurt, Mas oder Speedy. Er erkennt sie an der Kopfform und der Zeichnung. Jedes Tiere sehe ein bisschen anders aus.

Der Star im Gehege ist Knubbel. Der lässt sich auch streicheln, wenn er gut aufgelegt ist. Knubbel ist Dirlewangers Handaufzucht. Als er vor fünf Jahren seine ersten Kängurus nach Ertingen brachte, war eine der Damen schwanger. Als Knubbel drei Monate alt war, verstarb seine Mutter. Dirlewangers Tochter Lydia sprang als Ersatzmutter ein und zog den Kleinen groß. Sie ist mittlerweile genauso Australien infiziert. Sie war über ein Jahr in Australien und wird am 19. Juli zurück nach Ertingen kommen.

Neugierige dürfen bei Dirlewangers durchaus auf den Hof kommen und die Kängurus besichtigen. „Nur nicht füttern“, bittet der Tierfreund. Und wer in Känguru-Kot tritt, sollte sich glücklich schätzen. Känguru-Kot bringt Glück. „Altes, australisches Sprichwort“, weiß der Ertinger.

Für den Nachwuchs sucht Herbert Dirlewanger noch Namen. Und weil er sich am Alphabet orientiert, wird der Name für den Nachwuchs von Rose mit dem Anfangsbuchstaben S beginnen, für das Baby von Elly mit F, der Name von Lindsays Kind soll mit M beginnen und bei Speedy wäre ein Name mit T gefragt. Die Namen sollten australisch klingen und es müssen ein männlicher und ein weiblicher Name sein. „Weil das Geschlecht der Jungen erst in ein paar Monaten zu erkennen ist“, erklärt Dirlewanger.

Mehr Fotos gibt es unter und auch ein Film über die Rock Wallabys ist dort zu finden.