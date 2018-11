Musiker bereiten emotionale Zeitreise

Die zur Einführung gespielte Ouvertüre „Concerto d’Amore“ vermittelte dem zahlreichen Kirchenpublikum in Binzwangen eine dem Feiertag angemessene und getragene Stimmung, die sich dann in einer tänzerischen Leichtigkeit auflöste. Ganz anders das „Amen“ von Pavel Stanek, das sich nach melodiöser Beschwingtheit zu einem furiosen Finale steigert. „Der erste Höhepunkt dieses Nachmittags“, so Musikdirektor Hubert Vogel „ist die wunderbare Pop-Ballade ‚You raise me up’, die durch Josh Groban und der Gruppe Westlife weltbekannt wurde.“ Hier bestach die Solistin Monika Selg durch ihr großes Können am Alt-Saxophon.

Eine Herausforderung für jedes Orchester, so der Musikdirektor, sei das Spiel in kleinen Gruppen und Ensembles, welche zunächst das Blechbläser-Ensemble mit „Joshua fought the battle“ bravourös meisterte. „Primula“ – ein Stück in drei Sätzen, wurde von dem Saxophon-Trio ebenso meisterhaft vorgetragen wie auch der Solo-Vortrag „Laudatio“ (Bernhard Krol) von Helene Vogel mit dem Waldhorn.

Den Traum von einer Welt ohne Krieg symbolisiert die Komposition von Jacob de Haan „Free World Fantasy“, welche zunächst kraftvoll beginnt, dann melancholisch stimmt und in einem beschwingten Rhythmus ausklingt. Nach dem in seiner Schlichtheit ergreifenden „Lied ohne Worte“ von Rolf Rudin kündigte Hubert Vogel den zweiten Höhepunkt dieses feiertäglichen Programms an: Den korsischen Totengesang „Corsican Litany“ von Vaclav Nelhybel.

„Früher war es im Mittelmeerraum vielerorts Brauch“, erklärte der Musikdirektor dem Publikum, „für eine Beerdigung professionelle Trauergesänge zu bestellen. Diese brachten das Leid der Hinterbliebenen laut und auf dramatische Weise zum Ausdruck. Meist wurden diese Litaneien von Frauen gesungen, die diese makabre Kunst gut beherrschten und sich dafür bezahlen ließen.“ Auf der Insel Korsika, erörterte der Dirigent weiter, habe man zwischen zwei verschiedenen Litaneien unterschieden: Lamento bei einem normalen Tod und Vocero, wenn der Verstorbene ermordet worden war.

Der Gesang bei einem solchen Vocero war schmerzerfüllt, und die grauenvolle Tat konnte nur durch einen Racheakt gesühnt werden. Zweihundert Jahre nach der Ermordung des Landarztes Mateju – im Jahre 1975 – komponierte Vaclav Nelhybel diesen Vocero, der das tragische Ereignis eindrucksvoll schildert. Mit hoher musikalischer Ausgereiftheit bot der Musikverein Binzwangen auch dieses anspruchsvolle Musikstück dar, indem sich die anfängliche Trauerstimmung zum dramatischen „Racheschwur“ steigert. Diese Wechsel der Temperamente werden so überzeugend dargestellt, so dass man meint, die Totenglocken und Trommelwirbel zu hören, die den Leichenzug begleiten.

Vertraute Klänge als Zugabe

Nach dieser doch hochemotionalen musikalischen Zeitreise spielte die Kapelle als Zugaben das vertraute „Kein schöner Land“ und den „Abendmond“, das an das alte Kinderlied „Abend wird es wieder“ erinnert. Anschaulich untermalte Hubert Vogel diese musikalische Impression des aufgehenden Vollmondes hinter den Wolken, die von Thiemo Krass zum Gedenken an die 2016 verstorbene Verlegerin Antonie Rundel komponiert wurde.

Insgesamt bot der Musikverein Binzwangen seinen Zuhörern an diesem Totensonntag ein nicht alltägliches und sehr ausgereiftes Konzert auf hohem Niveau.

Das ungewöhnliche Programm überzeugte durch das hervorragend aufeinander eingestimmte Können der Musiker, denen man die Begeisterung für das gemeinsame Spiel anmerkte.