Mozart Requiem erklingt in Ertingen

Im Gerhard Berner-Haus in Ertingen wird am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr das Mozart Requiem aufgeführt. Allerdings nicht mit Chor und Orchester, sondern in einer Fassung für Streichquartett von Peter Lichtenthal (1778 - 1853), heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Der Arzt und Komponist war von Wien nach Mailand umgezogen und wollte Mozarts Werke dort bekannt machen. Dazu bearbeitete er nicht nur das Requiem für eine kammermusikalische Besetzung, sondern auch die berühmte Sinfonie Nr. 40 in g-moll und die Jupitersinfonie. Seine eigenen Kompositionen gerieten in Vergessenheit, seine recht gelungene Bearbeitung des Requiems wird in letzter Zeit häufiger aufgeführt.

Es spielt das Riedlinger Streichquartett mit Ernst-Martin Kiefer und Uli Etter (Violinen), Claudia Ott (Viola) und Marion Kiefer (Violoncello). Anne und Theo Mielitz lesen die Texte des Requiems auf lateinisch und deutsch. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.