Mountainbike Meisterschaften in Binzwangen

Ein Starterfeld von mehr als 100 Kindern und Jugendlichen, angenehme Temperaturen, eine bestens präparierte Strecke, gute Verpflegung und viele Zuschauer. Das sind die Zutaten für einen spannenden Wettkampftag wie wir sie beim Binzwanger Pumptrack Vario Race vorgefunden haben. In unterschiedlichen Altersklassen mussten die Mountainbiker sich im K.o.-System immer dem Vierer-Wettkampf stellen . Die ersten beiden kommen weiter und zwei scheiden aus. Das ist der Weg zum Finale. Die ca. einen Kilometer lange Strecke galt es dann entsprechend oft zu bewältigen. Vom Zielweg vorbei an der Verpflegungsmeile über eine steile Abfahrt runter zur Donau. Hier ging es gut 200 Meter entlang auf kräftezehrendem Wiesenuntergrund, weiter über eine Schanze zum Pumptrack mit seinen engen Kurven und Wellen. Zu guter Letzt ein Zielsprint auf Asphalt, bei dem es manchmal um wenige Zentimeter ging. Vor allem für die kleinsten Starter eine wahre Herausforderung. Knapp vier Jahre war der jüngste Starter im Feld erst alt. Das Binzwanger Rennen ist eines von sieben Rennen des OMV Cups um die Oberschwäbische Meisterschaft. Zum Großen Finale nach Bad Waldsee haben die Binzwanger noch drei heiße Eisen im Rennen. Führend in der Gesamtwertung sind Niklas Jäggle (U17) und Lenny Störkle (U13). Mit Theo Kortstock macht sich, als aktuell Dritter, ein weiterer Binzwanger berechtigte Hoffnung auf einen Platz auf dem Podest.