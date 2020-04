Mit Motorroller verunglückt

Schwere Verletzungen hat sich ein 56-Jähriger Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall am Mittwoch in Ertingen zugezogen.

Gegen 12 Uhr fuhr der Mann in der Marbacher Straße in Richtung Ortsmitte, teilt die Polizei mit. Der Fahrer lenkte zu weit rechts. Um nicht gegen den Bordstein zu fahren, lenkte er wieder nach links. Dabei stürzte der Mann. Der 56-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden an der Piaggio schätzt die Polizei auf ungefähr 100 Euro.