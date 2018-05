Unter dem Motto „Hör mir zu“ veranstaltete die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule zusammen mit dem Kloster Sießen ihre jährliche Schulwallfahrt. Die Anmeldebereitschaft der Schülerinnen und Schüler war größer denn je. Rund 145 Schülerinnen, Schüler und Lehrer pilgerten in Begleitung von sieben Franziskanerinnen vom Schulhaus Herbertingen ins Kloster nach Sießen. „Hört uns Gott zu, wenn wir mit ihm reden?“, das war die Einstiegsfrage beim gemeinsamen Auftakt im Musiksaal des Schulhauses.

An der ersten Station ging es dann um die Frage, wie, wann und wo gebetet wird. Mit Gott reden wie mit einem guten Freund – was heißt das? Als Wegbegleiter und zugleich als Erinnerungsstück erhielten die Schülerinnen und Schüler eine selbst hergestellte Gebetsschnur, die als Gebetshilfe dienen kann, aber auch die glücklichen Momente im Tagesverlauf festhalten soll. An der zweiten Station ging es um den Schrifttext aus Lukas 9,11b-17, die Speisung der 5000. Das „Vater unser“ als Gebet wurde hier in den Mittelpunkt gestellt. Die dritte Station thematisierte die Vergebung „vergib uns …“.

Gemeinsam sammelten die Schüler Momente, in denen sie Unversöhnliches erlebten und in denen sie sich zu versöhnen wünschen. Beim abschließenden Gottesdienst in der Kapelle des Klosters ging es um die „Herrlichkeit Gottes“. Gemeinsam wurde nochmals auf den Tag, auf den gemeinsamen Weg sowie auf die verschiedenen Stationen Rückblick gehalten. Beim abschließenden Vesper im Klostergarten genossen die Schülerinnen und Schüler das Gemeinschaftsgefühl mit Getränken und Essen. Die Schulwallfahrt fand dieses Jahr bereits zum elften Mal statt. Im Jahr 2008 hat das Kloster Sießen eine Patenschaft für die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule übernommen.