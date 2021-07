Michel-Buck-Gemeinschaftsschule verabschiedet Schüler

Eine Schule – drei Abschlüsse: Die feierliche Abschlussfeier der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule (GMS) Ertingen/Herbertingen hat dieses Jahr in der Kulturhalle in Ertingen stattgefunden, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Bei den Abschlussprüfungen machten insgesamt 69 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 ihren Schulabschluss. Von den 73 Neuntklässlern haben sich 20 Schüler zur Hauptschulabschlussprüfung angemeldet. Sechs Schüler werden an der Michel-Buck-GMS bleiben und wechseln zum Schuljahr 2021/22 in Klasse 10 oder wiederholen die 9. Klasse auf Realschulniveau. 37 Zehntklässler haben erfolgreich an der Realschulabschlussprüfung teilgenommen und erreichten einen Notendurchschnitt von 2,20. Weitere zwölf Schülerinnen und Schüler schließen mit ihrem gymnasialen Zeugnis die Klasse 10 mit der Mittleren Reife ab.

„Ihr habt unter erschwerten Bedingungen etwas Großartiges erreicht. Darauf könnt ihr stolz sein“, lobte Schulleiter Markus Geiselhart während seiner Rede, in der er auf die vergangenen Jahre zurückblickte und den Absolventen bestätigte, dass sie „Topleistungen“ erreicht haben. Bürgermeister Jürgen Köhler begrüßte alle Anwesenden und betonte, dass Ertingen und Herbertingen stolz auf „die so zahlreich erreichten guten Abschlussnoten“ sei. Die hohe Flexibilität und Dynamik der Schulart Gemeinschaftsschule mit drei Abschlussmöglichkeiten ist beeindruckend, so der Schultes.

Mit großer Spannung wurde die Ausgabe der Abschlusszeugnisse sowie der Sonderpreise erwartet. Den „Günther-Blauw-Preis“ erhielten jeweils der beste Haupt-, Real-, und Gymnasialschüler. Ferdinand Bessei und Niklas Dreher konnten mit einem Notendurchschnitt von 1,4 die beste Realschulabschlussprüfung ablegen. Für das beste Zeugnis nach gymnasialer Versetzungsordnung wurden Gabriela Scharmann und Julian Schenk mit einem Durchschnitt von 1,3 geehrt. Den Preis für die beste Hauptschulabschlussprüfung in Klasse 9 erhielten Dana Ocker und Marie Madlender. Beide erreichten einen Gesamtschnitt von 2,0.

Für die meisten Abschlussschüler beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. 68 Prozent beginnen eine Berufsausbildung oder ein Freiwilliges Soziales Jahr, der Rest starter an einer weiterführenden Schule oder strebr die Fachhochschulreife beziehungsweise das Abitur an. Einige Hauptschulabsolventen verbleiben an der Gemeinschaftsschule, um den Realschulabschluss zu erlangen.