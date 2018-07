Unter dem Motto „Dream of roses“ hat die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen 47 Absolventen entlassen. 24 Zehntklässler erhielten ihr mittlere Reife-Zeugnis, 23 Neuntklässler legten erfolgreich die Hauptschulabschlussprüfung ab. Leonie Lutz aus Herbertingen erreichte mit einem Notendurchschnitt von 1,2 die beste Mittlere Reife.

Den besinnlichen Auftakt machten Pfarrerin Cornelia Schmutz und Gemeindereferentin Andrea Hoffmann mit ihren Schülern im Fach Religion. „Träume“ standen im Mittelpunkt der Gedanken. Musikalisch umrahmt wurde der religiöse Impuls von Olga Marc als Solosängerin, begleitet von Musiklehrer Michael Haag mit der Gitarre. Schulleiter Markus Geiselhart griff bei seiner einführenden Rede das Symbol der Rose auf und stellte die Liebe und Leidenschaft in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. „Entwickelt eine Leidenschaft für euer Tun, sei es in der Lehre, sei es in der Berufsschule oder sei es in den Vereinen. Das Leben gelingt euch leichter, wenn ein Feuer in euren Herzen brennt“, so der Schulleiter.

Das Konzept zur Berufsfindung geht auf

78 Prozent der Absolventen beginnen eine Berufsausbildung, 22 Prozent werden nach den Ferien eine weiterführende Schule oder ein berufliches Gymnasium besuchen. Vor zehn Jahren lag die Quote derer, die eine Ausbildung begannen, noch bei 18 Prozent. „Das Ertinger Konzept zur Berufsfindung mit über 80 Partnerbetrieben kommt in seine volle Wirksamkeit“, resümierte Schulleiter Geiselhart in seiner Abschlussrede. „Ich bin froh, dass ihr wisst, was ihr wollt“, gratulierte er allen Absolventen „und ich bin froh, dass alle, die an der Prüfung teilgenommen haben, sie auch erfolgreich bestanden haben“.

Hildegard Knefs Klassiker „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ begleitete musikalisch den Einzug der Absolventen auf dem roten Teppich, bevor Schulsprecherin Hannah Heym ihre Worte an die Gäste in der voll besetzten Kultur- und Sporthalle Ertingen richtete. Bürgermeister Jürgen Köhler gratulierte im Namen der Schulträgergemeinden Ertingen und Herbertingen den Absolventen und wünschte ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg viel Erfolg. Sein besonderer Dank galt auch dem Lehrerkollegium und der Schule für die tolle Arbeit, die sie verrichten.

Erster Programmpunkt der Zehntklässler war ein Quiz, bei dem eine Schülermannschaft gegen eine Lehrermannschaft antrat. Zehn Fragen wurden gestellt, die die Schulzeit prägten, von der Einschulung in die erste Klasse bis zum Bestehen der mittleren Reife der Klasse zehn. Natürlich gewann an diesem Tag die Schülermannschaft den Wettbewerb. Für den Elternbeirat sprach die Elternbeiratsvorsitzende Elke Boscher. Sie beglückwünschte die Absolventen und bedankte sich zeitgleich bei den Eltern, die im Elternbeirat tätig waren und ein Amt innehatten, mit einem kleinen Präsent. Für die Neuntklässler sprach Jana Spies ein kurzes Grußwort. „Im Nachhinein ist die Schulzeit was Schönes“, sagte sie.

Eigens für den Abend schrieben die Neuntklässler ein Theaterstück. Die 15-minütige Aufführung wurde gekonnt im Fach GPS (Gemeinsam Persönlichkeit Stärken) eingeübt. So manche Anekdote der Schulzeit wurde auf die Schippe genommen. Auf nette Weise kamen aber auch die Eigenheiten der Lehrer ans Tageslicht. Mit dem Lied „Hold back the river“ und einem einstudierten Tanz der Klasse 9 wurde zum Höhepunkt des Abends, der Zeugnisübergabe, übergeleitet.

Preise und Belobigungen

Klasse 9a Belobigungen: Lukas Madlener, Andelfingen; Lara Holl, Simone Möhrle, Ertingen

Klasse 9c Belobigungen: Patrik Hinderhofer, Hundersingen; Valentina Schulz, Braunenweiler

Klasse 10 Preise: Christoph Buck, Ertingen; Matthias Commandeur, Bad Saulgau; Niklas Reichle, Lea Andelfinger, Herbertingen; Khanh Linh Do, Ertingen; Maike Grünhagel, Leonie Lutz, Herbertingen; Olga Marc, Sarah Neubrand, Ertingen. Belobigungen: Jonas Boscher, Martin Ens, Ertingen; Jan Kleebaum, Herbertingen; Luca Koch, Ertingen; Luisa Buck, Herbertingen; Hannah Heym, Bad Saulgau.

Sonderpreise: Preis im Fach Religion: Sarah Neubrand, Ertingen. Preis im Fach Englisch: Matthias Commandeur, Bad Saulgau. Preis im Fach Technik: Jonas Boscher, Ertingen. Preis im Fach Hauswirtschaft: Sarah Neubrand, Ertingen. Preis im Fach Sport: Niklas Reichle, Lea Andelfinger, Herbertingen. Mathematisch-naturwissenschaftlicher Preis: Khanh Linh Do, Ertingen. Musisch-künstlerischer Preis: Olga Marc, Ertingen. Sonderpreis „Soziales Engagement“: Hannah Heym, Bad Saulgau. Michel-Buck-Preis: Leonie Lutz, Herbertingen. Unternehmerpreis: Sarah Neubrand, Ertingen.