Mehr Wohnraum für Ertingen

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Gruber II in Ertingen im sogenannten beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b möchte die Gemeinde dem dringenden Bedarf an weiteren Wohnbauflächen Rechnung tragen. Bauland ist derzeit rar und die ausgewiesenen Plätze vor allem im Inneres Tal II sind größtenteils verkauft. Daher ist die geplante Ausweisung von weiterem Bauland auf einer Fläche von 3,7 Hektar Fläche auch ein entscheidender Schritt für die weitere Entwicklung der Gemeinde Ertingen.

Der Planentwurf, den Architekt Andreas Eppinger vom planenden Büro Sieber aus Lindau dem Gemeinderat vorstellte, ist zusammen mit der Verwaltung erarbeitet worden. Das Plangebiet, das sich im Nordosten östlich der Dürmentinger Straße und südlich des Baugebietes Gruber I befindet, wird derzeit noch landwirtschaftlich genutzt und weist eine Bruttofläche von 36 880 Quadratmetern aus. Laut des Planers sollen hier 42 Einzel-/Gesamt-Doppelhäuser, vier Kettenhäuser und drei Mehrfamilienhäuser erstellt werden.

Man habe bei dieser Planvariante versucht, sämtliche Bauvarianten an zu bieten, so Eppinger. Von 400 bis 800 Quadratmeter bewegen sich die Grundstücksgrößen der Bauplätze, woraus sich eine durchschnittliche Grundstücksgröße von 610 Quadratmetern ergebe.

Keine klassische Ringstraße

Verkehrstechnisch erschlossen werde das Baugebiet einmal von der Segomar- und der Grangestraße. Hauptzugänge führen aber auf die Dürmentinger Straße im nördlichen Bereich. Man habe bei der Verkehrsführung keine klassische Ringstraße vorgesehen, vielmehr führen drei gerade Hauptstränge in das geplante Wohngebiet. Die drei Mehrfamilienhäuser wurden direkt an die Dürmentinger Straße verlegt, denn von ihnen gehe laut dem Planer ja auch mehr Verkehr aus und von zwei Seiten könne hier direkt in die Dürmentinger Straße eingebogen werden. Das Gehwegenetz ist nicht durchgängig vorgesehen, vielmehr trage man hier den Bereichen Rechnung, die von den meisten Fußgängern frequentiert werden.

Gerade die zwei Abzweigungen von der Dürmentinger Straße in das Baugebiet sah Susanne Späth-Häußler als problematisch an, was aber durch eine gute Übersicht in beide Richtungen der Dürmentinger Straße laut Andreas Eppinger keine Beeinträchtigung hervorrufen wird. Benjamin Stauß tendierte für größere Bauplätze und will den dörflichen Charakter bei der Bauart der Häuser erhalten. Max Miller hielt den Planentwurf gelungen, der einen guten Mix an verschiedenen Bauvarianten aufweise. So sah es auch Armin Höninger, dem aber die geplanten Kettenhäuser ein Dorn im Auge waren, wie auch Benjamin Stauß. Höninger: „In der Praxis sieht es so aus, dass die außenliegenden Häuser Interessenten finden, aber in der Mitte sieht es anders aus.“ Hier sollte zugunsten einer Doppelhausbebauung entschieden werden. Auch die Straßenführung und die freie Wahl der Fürstrichtung entsprachen seinen Vorstellungen. Für eine komplette Anlegung von Gehwegen im gesamten Baugebiet müsste mehr Grund und Boden geopfert werden und auch der finanzielle Aspekt dürfe nicht außer Acht gelassen werden.

Planungen werden fortgesetzt

Auch der Planer hielt ein durchgehendes Gehwegenetz für nicht erforderlich, da ja auch zum Beispiel in der Segomarstraße kein Gehweg vorhanden ist. Der Gemeinderat stimmte dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Gruber II in Ertingen zu, so dass die weiteren planungsrechtlichen Schritte unternommen werden können.