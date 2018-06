Mehr Geld für Hund und Katz

Seit dem Jahr 2011 wurde das Tierheim in Biberach durch Beschluss des Gemeinderats die vorübergehende Betreuung von Fundtieren übertragen. Dazu wurde für diese Leistung, die auch Pflichtaufgabe der Kommunen ist, eine Pauschale von 60 Cent pro Einwohner an das Tierheim entrichtet. Da das Tierheim in Vereinshand betrieben wird, hat dies für die Gemeinden erhebliche Kostenvorteile zur Folge. Doch nun zwingen verschiedene Gründe dazu, diese Pauschale zu erhöhen und so führt die Gemeinde Ertingen ab 1. Januar 2019 eine Pauschale von einem Euro pro Einwohner an das Tierheim ab.

Schon mit dem Beschluss aus dem Jahr 2011 war absehbar, dass diese Einwohnerpauschale auf Dauer nicht ausreicht, um die Unterbringung und Versorgung der Fundtiere abdecken zu können. Selbst die Zuwendungen der Kommunen sowie Spenden und anderweitige Einnahmen von privater Seite konnten das Minus des Vereins nicht mehr ausgleichen. Daher wurde nun eine Verbesserung der finanziellen Situation des Tierheims angestrebt. Dazu zählt auch die Erhöhung der Fundtierpauschale durch die Kommunen. Für die Gemeinde Ertingen bedeutet dies dann einen Jahresbeitrag von 5400 Euro. Die Alternative dazu wäre die Einzelabrechnung der Fundtierkosten mit dem Tierheim. Die, so die Verwaltung, könne im Einzelfall schnell mal eine vierstellige Summe pro Tier verschlingen.

Beim Blick auf die Fundtierentwicklung in den Jahren 2015 bis 2017 ergab sich für die Gemeinde Ertingen im Schnitt eine Anzahl von zehn Tieren pro Jahr. Im letzten Jahr betraf dies einen Hund und zehn Katzen. „Wir sind verpflichtet, hier was zu tun, das ist auch ein Akt der Nächstenliebe“, so Sabine Kunze. Trotz der Aufnahme von Fundtieren im Tierheim kommen zusätzlich Kosten auf die Gemeinde zu, so Bürgermeister Köhler. Kranke oder verletzte Tiere würden direkt in die Tierarztpraxis zur Behandlung gebracht, wofür die Kommune aufkomme. Man müsse vielleicht auch mal wieder die Tierhalter an ihre Pflichten erinnern, wozu auch die Leinenpflicht gehört. Hierzu könne man sich gerne an das Gemeinde-Ordnungsamt wenden, so der Bürgermeister.